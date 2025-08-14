Анонсирован Kumarn: The Wandering Spirit в духе Little Nightmares

Разработкой занимается независимая студия WereBuff, а в основу легли мотивы из тайского фольклора.

Главным героем игры выступит Курман, который выглядит как маленький ребенок-дух, что поклонялись в небольшом святилище. Он был изгнан, после чего попал в мир проклятых, где путешествует по заброшенным храмам и заброшенным кладбищам, чтобы обрести свой новый дом.

Геймплей схож с Little Nightmares, как в части головоломок, так и необходимости прятаться и убегать от монстров. Демоверсия будет показана на Gamescom 2025 — с 20 по 24 августа.