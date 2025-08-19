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19 августа 2025, 22:00

Анонсирована экранизация Sekiro: Shadows Die Twice. Премьера аниме состоится в 2026 году

Алексей Буланов
Sekiro: No Defeat.
Фото TheWrap

Анонсировано аниме «Sekiro: No Defeat» по знаменитой игре Sekiro: Shadows Die Twice. Его первый трейлер показали на gamescom. Созданием займётся студия Qzil.la, а режиссёром будет Кэнъити Куцуна (известен по «Naruto» и «One Punch Man»). Сюжет расскажет историю однорукого волка Сэкиро, могущественного синоби, который сражается, чтобы защитить молодого лорда и отомстить своему врагу. Премьера состоится в 2026 году на Crunchyroll, но не в Японии, Китае, Корее, России и Беларуси.

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