Анонсирована экранизация Sekiro: Shadows Die Twice. Премьера аниме состоится в 2026 году

Анонсировано аниме «Sekiro: No Defeat» по знаменитой игре Sekiro: Shadows Die Twice. Его первый трейлер показали на gamescom. Созданием займётся студия Qzil.la, а режиссёром будет Кэнъити Куцуна (известен по «Naruto» и «One Punch Man»). Сюжет расскажет историю однорукого волка Сэкиро, могущественного синоби, который сражается, чтобы защитить молодого лорда и отомстить своему врагу. Премьера состоится в 2026 году на Crunchyroll, но не в Японии, Китае, Корее, России и Беларуси.