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26 февраля, 19:30

Alan Wake Remastered получила патч на PC с новым вариантом камеры

Кирилл Вдовин
Автор раздела CyberPRO
Alan Wake Remastered.
Фото YouTube

Триллер Alan Wake Remastered неожиданно получил обновление 1.33 на PC, но не для консольных версий.

Разработчики улучшили поведение камеры: теперь она корректно работает при нахождении главного героя на движущихся объектах и переключении между сторонами при загрузке контрольной точки, а также поддерживает новый ракурс. Переключение между видами оружия стало мгновенным, а растительность реагирует на ветер и присутствие Алана Уэйка.

В обновлении добавлены поддержка HDR, увеличение максимальной частоты кадров до 240 FPS и улучшение DLSS.

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