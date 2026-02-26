Alan Wake Remastered получила патч на PC с новым вариантом камеры

Триллер Alan Wake Remastered неожиданно получил обновление 1.33 на PC, но не для консольных версий.

Разработчики улучшили поведение камеры: теперь она корректно работает при нахождении главного героя на движущихся объектах и переключении между сторонами при загрузке контрольной точки, а также поддерживает новый ракурс. Переключение между видами оружия стало мгновенным, а растительность реагирует на ветер и присутствие Алана Уэйка.

В обновлении добавлены поддержка HDR, увеличение максимальной частоты кадров до 240 FPS и улучшение DLSS.