Ubisoft потеряла 90% от стоимости своих акций за последние 5 лет

Ubisoft стала самой одной из самых критикуемых игровых компаний. Главная причина — игнорирование мнения фанатов. Акции упали почти на 90% за 5 лет из-за провала Skull and Bones, Assassin's Creed Shadows и Star Wars Outlaws. Разработка Skull and Bones (якобы AAAA-игры) стоила 850 миллионов долларов. В прошлом году Ubisoft была на грани банкротства, но спаслась сделкой с Tencent. Назначение сына CEO главой дочерней компании вызвало обвинения в кумовстве, также ухудшив репутацию.