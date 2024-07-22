Акции Ubisoft обвалились — виноваты Assassin's Creed Shadows и Star Wars Outlaws

Последние несколько дней акциям Ubisoft явно нездоровится — цена на них упала с примерно 23 до менее чем 19 евро. В качестве основной причины называют скандал вокруг Assassin's Creed Shadows — игра создавалась с опорой на работы историка, который оказался фальсификатором.

Явно не помог компании и ролик с геймплеем Star Wars Outlaws — игроки остались расстроены низким качеством графики. Впрочем, прямо сейчас акции Ubisoft показывают тенденцию к возвращению как минимум к прежним показателям.