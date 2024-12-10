Техно
Видеоигры
Главная
Техно
Видеоигры

Сегодня, 08:42

ADOUZ1E считает PUBG: Battlegrounds доступной игрой для новичков

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Профессиональный игрок Роман ADOUZ1E Зиновьев поделился мнением о популярности многопользовательской игры PUBG: Battlegrounds в России.

«Безусловно, необходимо повышать интерес к игре. На самом деле все зависит от региона. Есть вот CS2 и Dota 2, которые у нас наиболее популярны. Counter-Strike вообще максимально понятная игра для всех, а в Dota 2 надо вникать и погружаться. PUBG на самом деле легко понять и объяснить человеку, который в него никогда не играл. Но у игры больше идет упор на Азию. Возможно, еще не время для нашего региона. Этим должны заниматься разработчики и не душить кого-то, если им что-то не нравится», — цитирует Зиновьева CyberMeta.

PUBG. PUBG перейдет на Unreal Engine 5 и добавит разрушаемость окружения

Источник: cybersport.metaratings.ru
Читайте также
Абхазия попросила Россию возобновить социальные выплаты в стране
Пять причин, почему «Спартак станет чемпионом в этом сезоне
Пилот «Ред Булла» Ферстаппен и его девушка Келли Пике ждут ребенка
Верховный суд отклонил жалобу на пожизненный срок маньяку Мозглякову
WP сообщила об отказе Асада от сделки с США перед свержением
Нападающий «Вест Хэма» Майкл Антонио попал в жуткое ДТП
Популярное видео
Будут ли изменения в «Ак Барсе»? Отвечает генменеджер
Дубль Тюкавина, победный мяч Мусаева: все голы дня
«Филадельфия» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Спартак» разгромил «Пари НН», Дзюба забил «Зениту»: все голы дня
«Анахайм» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
Леонтьев развеивает слухи: как живет «Нефтехимик». Спецрепортаж Шевченко
«Ахмат» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Факел»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Крылья Советов»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Химки»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Рубин»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Оренбург»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Сергея Звягина и Антона Курьянова уволили из «Авангарда»
«Миннесота» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
Кто такой Ги Буше, контракт Ткачева, «Спартак» и Голдобин
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

S.T.A.L.K.E.R. 2 не попала в топ-20 игр 2024 года

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости