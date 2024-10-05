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5 октября, 12:45

А где туман? Ремейк Silent Hill 2 сравнили с оригиналом на 9 скриншотах

Евгения Воскресенская
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Фото Konami

Блогер с YouTube-канала под названием ElAnalistaDeBits продемонстрировал магию движка Unreal Engine 5, сопоставив в деталях кадры из ремейка Silent Hill 2 с похожими кадрами из оригинальной игры. Графика в современной версии радует глаз: освещение, отражения, прорисовка деталей, текстуры и анимация выглядят заметно лучше. В целом ремейк смотрится более реалистично.

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На этом волшебство не закончилось — из кадра пропал фирменный туман, который отвечал за особую атмосферу в игре.

По крайней мере, его стало гораздо меньше. Успеет ли он вернуться, неизвестно — игра выходит уже 8 октября на PS5 и ПК.

Фото Konami

Фото Konami

Фото Konami

Фото Konami

Фото Konami

Фото Konami

Фото Konami

Фото Konami
Источник: YouTube-канал ElAnalistaDeBits
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