4 августа, 18:55

В PlayStation Store на этой неделе появится пять новых игр. Одна из них —долгожданная Mafia

Алексей Буланов
Mafia: The Old Country.
Фото Screen Rant

На этой неделе PlayStation Store пополнится пятью новыми играми, одна из них — Mafia: The Old Country. Уже 5 августа поклонников аниме-экшенов ждет продолжение Demon Slayer, а также милое приключение Hello Kitty Island Adventure для PS5. Чуть позже, 7 августа, в магазине появятся Chained Echoes: Ashes of Elrant (дополнение для PS4 и PS5), классический шутер Gradius Origins (PS5) и динамичный экшен Slopecrashers (PS4/PS5). Завершит неделю долгожданная Mafia: The Old Country, релиз которой состоится 8 августа эксклюзивно для PS5.

