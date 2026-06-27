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Сегодня, 15:00

007 First Light обошла Forza Horizon 6 и LEGO Batman в списке самых успешных игр в мае в США

Кирилл Вдовин
Автор раздела CyberPRO
Постер игры 007 First Light.
Фото YouTube

Данные опубликовал аналитик Мэтт Пискателла, который регулярно делится подробностями рынка в США — лидерами стали четыре новинки: 007 First Light, Forza Horizon 6, LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight и Subnautica 2.

Самые продаваемые игры в США в мае 2026 года:

  1. 007 Fist Light
  2. Forza Horizon 6
  3. Lego Batman: Legacy of the Dark Knight
  4. Subnautica 2
  5. Tomodachi Life: Living the Dream
  6. MLB: The Show 26
  7. Crimson Desert
  8. Yoshi and the Mysterious Book
  9. Call of Duty: Black Ops 7
  10. Mario Kart World
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