007 First Light обошла Forza Horizon 6 и LEGO Batman в списке самых успешных игр в мае в США
Данные опубликовал аналитик Мэтт Пискателла, который регулярно делится подробностями рынка в США — лидерами стали четыре новинки: 007 First Light, Forza Horizon 6, LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight и Subnautica 2.
Самые продаваемые игры в США в мае 2026 года:
- 007 Fist Light
- Forza Horizon 6
- Lego Batman: Legacy of the Dark Knight
- Subnautica 2
- Tomodachi Life: Living the Dream
- MLB: The Show 26
- Crimson Desert
- Yoshi and the Mysterious Book
- Call of Duty: Black Ops 7
- Mario Kart World
Новости