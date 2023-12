Все части серии «Герои меча и магии»: от худшей к лучшей

Серия начала свое падение в октябре 2011 года. И до сих пор не оправилась от ошибок Ubisoft.

Первая часть серии Heroes of Might and Magic с подзаголовком A Strategic Quest была выпущена компанией New World Computing в далеком 95-м. «Герои» являлись стратегическим спин-оффом серии RPG Might and Magic, также придуманной главой студии и главным гейм-дизайнером Джоном Ван Канегемом.

Серия, со временем обретшая легендарный статус, обязана своим появлением еще одному проекту New World Computing под названием King's Bounty, ставшему одной из первых пошаговых стратегий. Вышедшая в 1990 году игра фактически стала предтечей Heroes of Might and Magic.

За свою 30-летнюю историю «Герои» пережили взлеты и сокрушительные падения. Начиная с 1995 года вышло семь номерных частей, не считая спин-оффов, за создание только четырех из которых ответствены разработчики из New World Computing. Встречайте топ игр серии «Герои меча и магии» от худшей к лучшей.

7-е место: Might and Magic Heroes VII (2015)

Последняя на данный момент часть некогда великой серии, сменившей после пятой части привычное Heroes of Might and Magic на новое название. Это игра, чей релиз был омрачен множеством технических ошибок, но проблема была не только в багах и стабильности работы.

Might and Magic Heroes VII. Фото Ubisoft

Седьмая часть «Героев» — худшая из игр серии и яркий пример халатного отношения к франшизе и комьюнити. Проект авторства Limbic Entertainment соединил в себе идеи пятой и шестой частей. Как бы хотелось сказать, что это была компиляция всего лучшего, что было в играх серии, но нет. Might and Magic Heroes VII провалилась, получила самые низкие оценки среди номерных игр серии и была признана провалом как игроками с прессой, так и издателем.

6-е место: Might and Magic Heroes VI (2011)

Игра, с которой началось падение на дно, после которого легендарная серия так и не оправилась до сих пор. Также именно шестая часть является первой номерной игрой серии, сменившей название и передвинувшей «героев» в конец названия, что будто бы намекало на отношения Ubisoft к некогда великой франшизе.

Might and Magic Heroes VI. Фото Ubisoft

Изначально игра разрабатывалась авторами Heroes of Might and Magic V, российской студией Nival Interactive, но в какой-то момент издатели решили передать проект другой студии — Black Hole Entertainment из Будапешта, которая не укладывалась в сроки разработки.

Проект увидел свет в октябре 2011 года и оказался наполнен ошибками и багами. При этом сам геймплей был упрощен, количество видов ресурсов урезали до четырех вместо стандартных семи, а выбор доступных фракций сократили до скромных пяти городов, убрав из изначальных планов «Академию». Малое количество контента и плохо работающий искусственный интеллект сделали свое дело, и игра оказалась далекой от своих предшественников.

5-е место: Heroes of Might and Magic IV (2002)

Вот она, последняя игра от создателей оригинала, погубившая The 3DO Company и ставшая причиной закрытия некогда великой New World Computing.

В четвертой части серии разработчики пустились в смелые эксперименты. Причины такого решения могли лежать в череде неприятностей, преследующих серию несколько последних лет, среди которых неудачные релизы первых частей на консолях и провал шутера от первого лица The Legend of Might and Magic.

Heroes of Might and Magic IV. Фото Heroes of Might and Magic IV

Четвертая часть перевернула с ног на голову добрую половину механик серии. Одним из самых заметных нововведений стала возможность героя и юнитов путешествовать по миру отдельно друг от друга: персонажи стали полноценными боевыми единицами, на карте появился непривычный для серии «туман войны», а экраны битв вместо вида сбоку демонстрировались в модной изометрии. При этом сам релиз был омрачен нестабильной работой и множеством багов.

И хотя четвертая часть была встречена неоднозначно, многие игроки не оставляли надежд на то, что в ходе выпуска дополнений проект будет дорабатываться. Но сокращения, произошедшие в New World Computing сразу после релиза номерной части, поставили крест на всех надеждах игроков, так что качество дополнений тоже не вызывало восторгов. В 2003 году The 3DO Company объявила себя банкротом, а права на серию были выкуплены Ubisoft.

При этом, несмотря на всю спорность релиза, Heroes of Might and Magic IV все-таки обзавелась своими фанатами, некоторые из которых и спустя двадцать лет после релиза любят поиграть в четвертую часть и насладиться любимым миром.

4-е место: Heroes of Might and Magic V (2006)

Удивительно, но первый блин нового издателя в лице Ubisoft Entertainment не оказался комом, а стал последней частью серии, добившейся любви игроков.

Разработка проекта была поручена российской студии Nival Interactive, а первоначальный релиз был запланирован на самое начало 2006 года. Несмотря на задержку в несколько месяцев, Heroes of Might and Magic V смогла стать достойным наследником великих «Героев».

Heroes of Might and Magic V. Фото Heroes of Might and Magic V

Игра объединила в себе лучшие идеи третьей и четвертой частей, а все это наконец перешло в полноценное 3D. Впрочем, стоит сказать, что на момент релиза пятые «Герои» не блистали графическими инновациями, но экраны городов в ней были, пожалуй, самыми масштабными во всей серии.

Кроме того, важным нововведением стала функция одновременных ходов, что позволяло игрокам в соревновательном режиме не ждать друг друга и сокращало длительность общей партии, существенно экономя время.

Нельзя не упомянуть и то, что к написанию музыки для игры вернулся бессменный композитор первых игр серии Heroes of Might and Magic Пол Ромеро.

Для игры появилось два дополнения — Hammer of Fate и Tribes of East, которые также были высоко оценены как прессой, так и игроками. Heroes of Might and Magic V смогла полюбиться фанатам и была прекрасно ими принята.

3-е место: Heroes of Might and Magic (1995)

Игра, заложившая основы геймплея всей серии, без которой не случилось бы сверхуспешной третьей части. Действие первой части происходит в мире Энрот. Именно на этой планете будут происходить все события первых трех частей.

Heroes of Might and Magic. Фото Heroes of Might and Magic

Несложно догадаться, что именно в Heroes of Might and Magic впервые появилось все то, что впоследствии станет визитной карточкой всей серии: замки, экраны городов, стиль и даже мемы.

До сих пор первые «Герои» пользуются уважением у игравших в них людей. Впрочем, игра была не идеальна, в ней было мало вариативности и не было баланса, но, глядя на проект 1995 года, сейчас можно смело заявить, что ее главным недостатком, мешающим проекту занять место на вершине, стали сиквелы.

2-е место: Heroes of Might and Magic II (1996)

Спустя год после релиза первой части New World Computing выпускает сиквел. Команда под руководством Джона Ван Канегема проработала все минусы оригинальных «Героев», поправила баланс, увеличила количество отрядов в армии игрока, что сказалось и на масштабах боев. Также игра явно похорошела графически и стала эталоном сказочной картинки в серии.

Heroes of Might and Magic II. Фото Heroes of Might and Magic II

У игроков был доступ к шести фракциям, появилась возможность улучшать существ, а у всех персонажей появились вторичные навыки, ставшие впоследствии одной из визитных карточек всей серии. Кроме того, во второй части были доступны две масштабные сюжетные кампании.

Игра перегнала своего предшественника по популярности: что уж говорить, если одним из популярнейших модов для третьей части является перенос второй игры на игровой движок Heroes of Might and Magic III.

1-е место: Heroes of Might and Magic III (1999)

Вот она, вершина! Если вы думаете, что не существует идеала, то вы наверняка никогда не играли в Heroes of Might and Magic III, а если играли, но все еще так думаете, то попробуйте игру еще раз.

«Герои 3» — идеал мира пошаговых стратегий, геймплеем и визуальным стилем которого наслаждается уже не одно поколение геймеров.

Игра, вышедшая в 99-м, все еще хороша: она, может, и устарела внешне, но геймплейно в своей основе остается актуальной. Графические проблемы можно решить с помощью HD-переиздания или с помощью фанатской HD-модификации, позволяющей играть в актуальном разрешении. В таком случае Heroes of Might and Magic III снова становится «такой, как раньше». Да, спустя 25 лет «Герои» не потеряли ни капли своего шарма и все так же могут околдовать игрока.

А сколько в ней было контента и вариативности, сколько событий могло произойти во время партии, каждая из которых становилась уникальной! С учетом всех дополнений в игре доступны девять идеально сбалансированных замков.

Heroes of Might and Magic III. Фото Heroes of Might and Magic III

Нельзя не упомянуть и генератор случайных карт, который наделял проект высокой реиграбельностью, и, конечно же, такой популярный «горячий стул», вокруг которого собиралось множество игроков, чьи матчи могли длиться часами.

Для игры вышло два официальных дополнения — «Клинок Армагедона» и «Дыхание смерти», а также серия дополнительных кампаний «Хроники героев».

Вокруг третьей части сложился настоящий культ: игра поддерживается до сих пор, а фанаты уже много лет работают над совершенствованием, казалось бы, идеального проекта. Самыми крупными и заметными фанатскими разработками являются In the Wake of Gods, полностью перекраивающий геймплей оригинальной игры, и Horn of the Abyss, не меняющий основу механик, но привносящий множество элементов, вплоть до новых замков, среди которых вышедший «Причал» и готовящаяся к релизу «Фабрика».

Heroes of Might and Magic III — легенда, ставшая для многих из геймеров одной из самых любимых игр и навсегда закрепившаяся в истории жанра.

Heroes of Might and Magic III. Фото Heroes of Might and Magic III

Мы не стали затрагивать консольные переиздания, браузерные и онлайн-проекты серии, тем более что большинство из них не отличаются ни качеством, ни влиянием на дальнейшее развитие франшизы, которая на данный момент заморожена. Вспоминаем мем, который подарили нам Heroes of Might and Magic, и надеемся, что однажды астрологи еще объявят неделю «Героев», а количество игр серии увеличится вдвое. Ну а пока — самое время запустить любимую часть и сыграть партейку-другую с друзьями или пройти сюжетные кампании.