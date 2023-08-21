Топ-10 современных игр, которые пойдут на слабых ПК
Далеко не все игроки обладают мощными компьютерами и готовы регулярно апгрейдить свой ПК. По данным Steam, самой популярной видеокартой в 2023 году является далекая от топовых показателей NVIDIA GTX 1650.
Когда все больше новых релизов появляются на рынке в неоптимизированном виде, хочется вспомнить игры, способные запускаться на компьютерах с откровенно слабым железом и при этом способных подарить незабываемый геймплейный и сюжетный опыт.
Не будем углубляться в древние релизы и рассмотрим 10 игр, вышедших с 2015 года. Да, мы не будем вам советовать купить Skyrim, ведь если вы хотели, то наверняка уже прошли его во всех возможных переизданиях.
Единственное, напомним, что в статье указаны минимальные системные требования, так что если ваша рабочая и, конечно же, игровая лошадка может больше, то выставляйте настройки под себя.
Disco Elysium (2019)
- ОС: Windows 7
- Процессор: Intel Core 2 Duo
- Оперативная память: 2 ГБ ОЗУ
- Графика: Open GL 2.1+ с 512 МБ видеопамяти
- Место на диске: 22 ГБ
Уникальная ролевая игра, выпущенная эстонской студией ZA/UM. Вы играете за детектива-алкоголика с амнезией, расследующего убийство в городе Реваншоль.
В Disco Elysium результат всех действий просчитывается на основе решений в диалогах и проверки 24 навыков. Все навыки делятся на четыре группы: психика, физиология, моторика, интеллект, и каждая подразделяется на еще шесть категорий. Также в игре существует отдельная система перков.
Но эту детективную историю любят не только за геймплей, но и за сюжетные перипетии, ведь некоторые сравнивают творение ZA/UM с книгой: Disco Elysium — это игра, где герой может случайно умереть от сердечного приступа.
Hades (2020)
- ОС: Windows 7 (64-бит)
- Процессор: Dual Core 2.4 ГГц
- Оперативная память: 4 ГБ ОЗУ
- Графика: 1 ГБ видеопамяти, поддержка OpenGL 3.2+
- Место на диске: 15 ГБ
Изометрический roguelike — проект от студии Supergiant Games, основанный на греческой мифологии, где вы играете за Загрея — сына Аида, пытающегося покинуть царство своего отца.
Во время прохождения, в ходе которого герой раз за разом будет пытаться сбежать из Ада и достичь Олимпа, вас ждут динамичные бои и интересный сюжет.
Сюжет здесь особенно занятный, как для игры жанра рогалик, — Hades даже получила премию Nebula в номинации «лучший игровой сценарий», так что история не оставит вас равнодушным.
Subnautica (2018)
- ОС: Windows Vista SP2 или новее (64-бит)
- Процессор: Intel Haswell 2-х ядерный 2.0 ГГц
- Оперативная память: 4 ГБ ОЗУ
- Графика: Intel HD 4600 / GeForce GTX 550 Ti / AMD Radeon HD 5770
- DirectX: Версия 11
- Место на диске: 20 ГБ
Симулятор выживания на далекой планете, почти полностью покрытой океанами. В центре повествования оказывается единственный оставшийся целым член экипажа потерпевшего крушение космического корабля «Аврора».
Главной задачей игрока становится выживание и исследование окружающих биомов, наполненных множеством опасностей, вплоть до гигантских морских хищников Левиафанов. Заодно игрок выяснит тайны далекой планеты, но будем честны — сюжет в «выживачах» не всегда на первом месте.
Genshin Impact (2020)
- ОС: Windows 7 (64-бит)
- Процессор: Intel Core i5 или эквивалентный
- Оперативная память: 8 ГБ ОЗУ
- Графика: GeForce GT 1030 или эквивалентная с 2 ГБ видеопамяти
- DirectX: Версия 11
- Место на диске: 30 ГБ
Великий и ужасный Геншин. Вы о нем точно слышали, ведь в 2022 году именно творение китайской студии miHoYo Limited победило в номинации «выбор игроков» на ежегодной церемонии The Game Awards.
Действие action-adventure игры, основанной на механике, схожей с лутбоксами, происходит в фэнтезийном мире Тейват. Игрок управляет четырьмя персонажами, которых можно заменять на других в любой момент и тем самым составлять уникальные комбинации, полезные во время боя, исследует открытый мир, борется с боссами, ищет сокровища и проходит испытания.
Стоит сказать, что условно-бесплатный «Геншин» вызывает привыкание, так что держите себя в руках и не потратьте слишком много на персонажей и оружие.
Stardew Valley (2016)
- ОС: Windows Vista или новее
- Процессор: 2 ГГц
- Оперативная память: 2 ГБ ОЗУ
- Графика: Совместимая с DirectX 10
- DirectX: Версия 10
- Место на диске: 500 МБ
Старые-добрые симуляторы фермера. Кто-то вспомнит японскую серию Harvest Moon, выходившую на Nintendo и PlayStation, а кто-то — свою счастливую ферму в VK. Собственно, духовным наследником первой и является Stardew Valley — между прочим, разрабатываемая одним человеком в течение четырех лет.
В начале игры герой, управляемый игроком, получает в наследство старую заброшенную ферму. Во время игрового процесса вам придется не только выращивать растения, но и разводить скот, добывать руду, заниматься ремеслами, а для расширения своего хозяйства участвовать в жизни маленького городка, где можно заработать внутриигровую валюту для развития фермы.
Hollow Knight (2017)
- ОС: Windows 7
- Процессор: Intel Core 2 Duo E5200
- Оперативная память: 4 ГБ ОЗУ
- Графика: GeForce 9800GTX+ (1 ГБ)
- DirectX: Версия 10
- Место на диске: 9 ГБ
Увлекательная метроидвания в стиле темного фэнтези от талантливых инди-разработчиков Team Cherry. В центре сюжета безымянный рыцарь, исследующий заброшенное королевство насекомых.
Именно на исследовании мира и завязан геймплей. Во время изучения наполненных преградами локаций вам встретятся различные боссы, победа над которыми позволяет изучить навыки и достичь недоступных ранее зон. Hollow Knight пришлась по вкусу как игрокам, так и журналистам профильных изданий, и, что уж греха таить, уже стала классикой своего жанра.
Undertale (2015)
- ОС: Windows XP, Vista, 7, 8 или 10
- Процессор: 2 ГГц
- Оперативная память: 3 ГБ ОЗУ
- Графика: 512 МБ видеопамяти, поддержка OpenGL 2.1
- DirectX: Версия 9.0c
- Место на диске: 200 МБ
Ролевая игра, почти полностью созданная одним разработчиком по имени Тоби Фокс: он выступил не только в качестве программиста, но также написал и саундтрек. В центре повествования ребенок, попавший в «Подземелье» и пытающийся вернуться обратно.
На этом пути ему встретится множество враждебных созданий, с которыми придется сразиться, а в конце — принять решение, стоит ли их пощадить. Пиксельная графика, необычный геймплей и сюжет с множеством решений не оставят вас равнодушным, если вы выросли на играх эпохи Денди.
Fortnite (2020)
- ОС: Windows 7/8/10 64-бит, macOS Sierra (10.12.6+)
- Процессор: Intel Core i3 2.4 ГГц
- Оперативная память: 4 ГБ ОЗУ
- Графика: Intel HD 4000 (интегрированная) или Intel Iris Pro 5200
- DirectX: Версия 11
- Место на диске: 15 ГБ
От игр инди-разработчиков переходим к гигантам индустрии. Всемирно известный хит от Epic Games, ставший культовым феноменом и популяризировавший жанр battle royal — режим, в котором 100 игроков борются за выживание, пока не останется только один.
Особой уникальности Fortnite добавляют элементы строительства, а в игре регулярно проводятся ивенты и интересные события, связанные с поп-культурными явлениями.
Darkest Dungeon (2016)
- ОС: Windows XP
- Процессор: 2.4 ГГц Intel Core 2 Duo
- Оперативная память: 2 ГБ ОЗУ
- Графика: Open GL 3.2+ с 256 МБ видеопамяти
- Место на диске: 2 ГБ
Еще один roguelike в списке. Мрачная ролевая игра, вдохновленная творчеством Лавкрафта, где игрок берет на себя управление командой героев и исследует генерируемые случайным образом подземелья старого особняка.
Особенностью геймплея является то, что во время этих «забегов» персонажи испытывают психологическое давление и за счет этого могут приобретать разные черты характера (например, алкоголизм), что влияет на их способности.
Little Nightmares (2017) и вторая часть
- ОС: Windows 7, 64-bit
- Процессор: Intel CPU Core i3
- Оперативная память: 4 ГБ ОЗУ
- Графика: GTX 460
- DirectX: Версия 11
- Место на диске: 10 ГБ
Серия атмосферных платформеров, где вы играете за героиню по прозвищу Шестая. В ходе своих приключений она пытается выбраться из жуткого подводного судна, наполненного загадочными существами, которые явно представляют опасность. Во второй части игрок берет на себя управление новым героем по имени Моно, а Шестая будет помогать ему в его приключениях.
Не всегда для хорошей игры нужен компьютер с самыми свежими комплектующими, и, как показывают игры из подборки, для создания запоминающегося геймплея и сюжета иногда хватает лишь таланта и вдохновения.
Даже обладатели «монстров производительности» с GeForce RTX 4090 иногда (а некоторые и постоянно) запускают на своих ПК «Героев меча и магии 3».