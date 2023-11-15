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Лучшие бесплатные VPN для Android

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Фото wallpaperflare.com/search?wallpaper=vpn+for+android

В последнее время популярность набирают VPN-сервисы — специальные программы, которые позволяют менять IP-адрес в интернете, чтобы заходить на заблокированные сайты и оставаться анонимным.

VPN Russia. Какие VPN работают в России бесплатно

Все чаще эффективные приложения оказываются под запретом, и пользователям приходится искать новые варианты. Хорошо, что их все еще достаточно: сегодня мы расскажем о самых лучших VPN для мобильных телефонов и планшетов Android, которые доступны в России и притом абсолютно бесплатно.

Turbo VPN

- Бесплатные сервера: 5 (Великобритания, Германия, Франция)
- Платная версия: 855 рублей в месяц / 3 419 рублей в год
- Русский язык: есть
- Скачать в Google Play: по ссылке

Начнем с одного из самых популярных приложений. Большое количество положительных отзывов говорит о том, что авторы не продают данные пользователей и сохраняют их анонимность. Сам интерфейс прост и удобен, а скорости бесплатной версии достаточно для серфинга в интернете.

Browsec VPN

- Бесплатные сервера: 3 (Нидерланды, Сингапур, США)
- Платная версия: 514 рублей в месяц / 2 999 рублей в год
- Русский язык: нет
- Скачать в Google Play: по ссылке

Изначально сервис разрабатывался как расширение для Google Chrome, но сейчас доступен на всех платформах. Тут есть все, что нужно — высокая скорость, стабильное соединение и хорошая защита ваших данных в процессе работы.

Tomato VPN

- Бесплатные сервера: 9 (Германия, Сингапур, США и др.)
- Платная версия: отсутствует
- Русский язык: частично есть
- Скачать в Google Play: по ссылке

Неплохой сервис, очень простой в использовании. VPN давно известен и имеет неплохие оценки пользователей. Из минусов — не все сервера доступны в любой момент, есть реклама (отключить не выйдет даже за деньги) и машинный перевод на русский, хотя все написанное относительно понятно.

NotVPN

- Бесплатные сервера: 6 (Канада, Нидерланды, США, Финляндия и др.)
- Платная версия: 199 рублей в месяц
- Русский язык: есть
- Скачать в Google Play: по ссылке

Удобный VPN на русском языке, который прекрасно подойдет для новичков. Еще одним преимуществом станет то, что пользователь может выбрать, на каких сайтах будет шифроваться трафик (Twitter, LinkedIn и так далее, список большой) — это позволяет хорошо экономить заряд батареи. Плюс есть гибкая настройка DNS.

hide.me VPN

- Бесплатные сервера: 4 (Германия, Канада, Нидерланды, США)
- Платная версия: 3 240 руб. в год
- Русский язык: есть
- Скачать в Google Play: по ссылке

Небольшой малайзийский проект, который считается одним из самых анонимных и защищенных сервисов на рынке. Минусом может стать то, что фри-версия предоставляет только 10 ГБ трафика. Кроме того, оригинальное приложение доступно не у всех, зато поиск в Google Play выдает менее качественные копии с похожими названиями — будьте внимательны.

VPN Proxy Speed — Super VPN

- Бесплатные сервера: 3 (Нидерланды и Германия)
- Платная версия: 99 руб./нед., 309 руб./мес. или 2 399 руб. в год
- Русский язык: есть
- Скачать в Google Play: по ссылке

Довольно быстрый и очень простой сервис. Хотя в бесплатной версии сильно ограничен выбор локаций для подключения и есть реклама, в целом приложение справляется со своими функциями — для многих этого уже достаточно.

Planet VPN

- Бесплатные сервера: 5 (Великобритания, Германия, Франция, Нидерланды, США)
- Платная версия: 799 руб./мес. или 3 588 руб. в год
- Русский язык: есть
- Скачать в Google Play: по ссылке

Российский проект, ранее известный как RusVPN. Некоторые считают, что разработчики могут передавать ваши данные по запросу госструктур, но подтверждений этому так и не нашлось. В целом же это простой и удобный VPN, который работает стабильно и без перебоев.

AdGuard VPN

- Бесплатные сервера: 5 (Великобритания, Финляндия, США и др.)
- Платная версия: 999 руб./мес. или 3 948 руб. в год
- Русский язык: есть
- Скачать в Google Play: по ссылке

Очень качественный сервис с хорошей репутацией. Главной и, вероятно, единственной проблемой будет то, что бесплатно авторы дают лишь 3 гигабайта на 30 дней, хотя объем можно увеличить за счет постов в соцсетях или приглашения друзей, а кто-то просто регистрирует несколько аккаунтов.

Бобер VPN

- Бесплатные сервера: 10 (Венгрия, Испания, Латвия, Финляндия и др.)
- Платная версия: 189 руб./нед., 590 руб./мес. или 4 890 руб. в год
- Русский язык: есть
- Скачать в Google Play: по ссылке

Еще один отечественный проект, который только набирает обороты. Пока можно отметить большое количество бесплатных серверов, пусть и в необычных странах, а также минимум рекламы по сравнению с аналогами. Трудностей при подключении тоже не наблюдается.

Outline VPN

- Бесплатные сервера: более 800 в странах по всему миру
- Платная версия: отсутствует
- Русский язык: частично (нет на сайте с ключами)
- Скачать в Google Play: по ссылке

Проект от дочерней компании Google, полностью бесплатный и с большим выбором серверов с хорошей скоростью. Правда, это не совсем VPN, а скорее прокси-сервер, поэтому для работы потребуется вручную найти подходящий IP для подключения (например, на сайте Outline) и вставить ключ в приложение. Настройка тоже может потребовать навыков работы с интернет-сетями.

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