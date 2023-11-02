Круче, чем Starfield: что такое Squadron 42 и почему за этой игрой стоит следить

Золотое время

2010 год. До начала бума инди-игр с Kickstarter остается еще 2 года. Поэтому таинственная акция с регистрацией на сайте с таймером, выдающем некие «золотые билеты», вызывала вполне объяснимое любопытство.

Таинственный отсчет закончился уже через два года анонсом Star Citizen — космическим симулятором от Криса Робертса, «отца» известной в прошлом серии Wing Commander и дилогии Starlancer/Freelancer.

Сказать, что фанаты жанра обрадовались — не сказать ничего. Они начали закидывать проект деньгами и не остановились до сих пор — за долгие годы разработки, о которой можно написать отдельную статью, разработчики из Cloud Imperium Games собрали сумму в 616 миллионов долларов. Но сегодня мы расскажем не о ней, а о сюжетном ответвлении Star Citizen — Squadron 42.

Фото Cloud Imperium Games

Однако для этого нам придется вернуться к Star Citizen. Основной проект Криса Робертса, получивший сначала обычную, а потом и дурную славу — это ММО. Игроки подключаются к серверам и живут виртуальной жизнью космического пилота, будь он торговцем, наемником или пиратом. Покупка кораблей, гильдии пилотов, охота за головами — классический для таких проектов набор.

Но ведь не все любят играть с другими игроками, верно? А самая масштабная игра в истории индустрии просто обязана угодить всем. И поэтому был анонсирован Squadron 42 — сюжетная кампания с кат-сценами, колоритными персонажами и прочими атрибутами в лучших традициях Wing Commander и Freelancer.

Блеск Голливуда

Впрочем, основной козырь CGI заключался не в этом. В свое время Крис Робертс снял экранизацию собственной игры Wing Commander. Фильм получился неудачным, но этот опыт позволил ему обзавестись знакомствами в Голливуде — и спустя многие годы он решил, что пришло время ими воспользоваться.

Фото Cloud Imperium Games

Как насчет Марка Хэмилла, того самого Люка Скайуокера из Звездных Войн, играющего в Squadron 42 роль командира эскадрильи? Не ждали увидеть на экране Джиллиан Андерсен, звезду «Секретных материалов»? А если это не впечатляет, то что насчет самого Гэри Олдмана, обладателя премии «Оскар»?

Робертс не упускал возможностей затащить в игру того, кто мог бы привлечь публику — так, на волне популярности «Игры престолов» в ней появился Лайам Каннингэм, более известный по роли сира Давоса Сиворта, правой руки короля Станниса Баратеона. Марк Стронг, Джон Рис-Дэвис — перечислять знакомые имена можно долго. Настолько «звездного» каста в сфере видеоигр еще не было.

Вопросы веры

Главное геймплейное отличие от Star Citizen — это структура игры. Squadron 42 представляет собой последовательный набор миссий. Исход одного задания может повлиять на другой, как это и было в Wing Commander, но полной свободы ожидать не стоит. Геймплей будет разнообразным, с космическими полетами, прогулками по кораблям, перестрелками на планетах, но последовательность эпизодов будет определена авторами. Что же, за открытым миром можно будет зайти в ММО.

Основная проблема Squadron 42 заключается в том же, что и у основной игры — чрезмерно затянувшиеся сроки разработки и подорванное доверие игроков. Несмотря на постоянные доработки, графика CryEngine впечатляет все меньше.

Именитые актеры — это, конечно, хорошо, но что насчет самого сюжета? Доступные обычному смертному кат-сцены не показывают чего-то невероятного — в довольно стандартных по меркам жанра не найти чудес драматургии. Не блещет оригинальностью и завязка сюжета — протагонист-новичок, карьера на флоте и нашествие злых инопланетян.

И, что самое важное, будут ли стоить сюжетные месяцы долгих лет ожидания? Изначально релиз сюжетной кампании был назначен аж на ноябрь 2014-го. Пожалуй, худшее, чем может оказаться Squadron 42 — это посредственностью. Феерический провал хотя бы вновь привлечет к игре внимание, шедевр оправдает проваленные дедлайны и раздувшиеся бюджеты. Но что, если после «полировки» разработчики выкатят средненький космосим десятилетней давности?

Фото Star Citizen

Новая надежда

Вряд ли есть смысл гадать, не попробуем — не узнаем. Совсем недавно разработчики радостно заявили, что все функции Squadron 42 наконец-то были завершены, и теперь игру осталось «отполировать».

Хочется пошутить насчет очередного десятилетия на оптимизацию, но делать этого мы не будем. В конце концов, если над проектом работали так долго и вложили в него столько средств — то ему как минимум стоит дать шанс.

Вполне возможно, что сюжет окажется интереснее, чем кажется на первый взгляд, а разнообразный геймплей оживит застоявшуюся жанровую формулу. Starfield разочаровал многих, Star Citizen — тоже, но у него, как бы невероятно это не звучало спустя 12 лет после анонса, еще есть шансы чем-то удивить.