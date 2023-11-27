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Что такое «Смута»: российская игра с бюджетом в 510 миллионов рублей

Иринчин Даргуев
корреспондент
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Фото CQ.RU
Такой дорогой и масштабной ролевой игры в России, пожалуй, еще не было.

Одной из самых ожидаемых российских игр 2024 года является «Смута». Это крайне амбициозный тайтл, который разрабатывается усилиями студии Cyberia Nova. И хоть не все верят в то, что получится стопроцентный хит, многие все же надеются на то, что проект выстрелит подобно Atomic Heart. В данном материале собрали все самое интересное, что известно об игре на данный момент.

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О чем игра «Смута»

Действие игры «Смута» происходит в эпоху Смутного времени в Московском княжестве. Это либо ошибка, либо авторы специально изменили историю. Дело в том, что во время Смуты Московского княжества уже не существовало — оно превратилось в обширное государство.

Страна погрязла в гражданской войне, повсюду хозяйничают разбойники, царит беззаконие. Геймерам предстоит управлять князем Юрием Милославским и принять непосредственное участие в судьбоносных событиях того времени.

Разработчики обещали разбить историю на девять нелинейно связанных друг с другом кампаний. Также у протагониста будет прописана любовная линия, которая окажет существенное влияние на сюжет. А еще в отдельных квестах позволят управлять вражескими персонажами.

Фото Смута

На какие деньги создается «Смута»

«Смута» разрабатывается на средства гранта на 260 миллионов рублей от «Института развития интернета». Однако в прошлом году команда отчиталась по полученным деньгам и показала демоверсию игры с текущими наработками. Инвесторам настолько понравилось увиденное, что они решили выделить дополнительное финансирование в размере 250 миллионов рублей.

Историческая экшен-RPG создается на Unreal Engine 5. Выбор движка был обусловлен наличием соответствующего инструментария, возможностью создавать качественные модели, ассеты героев и локаций.

Во время августовской демонстрации авторы сообщили, что сейчас команда трудится над оптимизацией, тестированием и проработкой анимаций.

Фото Смута

Геймплей «Смуты»

Геймплейно «Смута» представляет собой экшен-RPG, вдохновленную такими хитами, как Assassin's Creed и Ghost of Tsushima. Игрокам предстоит путешествовать по разным уровням, выполнять сюжетные и дополнительные миссии, исследовать леса, пещеры и болота, уничтожать разных врагов. Задания можно будет проходить как по стелсу, так и атаковать в лобовую.

Главной фишкой боевой системы станет смена образов главного героя. По мере необходимости князь Милославский может переодеваться в разбойника, крестьянина или скомороха. Каждое новое амплуа отличается характерным набором оружия и навыков.

Фото Смута

В бою персонаж может парировать атаки противника, уворачиваться и совершать зрелищные комбо. Участвуя в битвах, герой открывает новые комбинации ударов. Для восстановления здоровья предлагается использовать фляжку с живой водой. Сражения будут происходить не только на открытых пространствах, но и на закрытых площадках, по типу городских улиц или подземных переходов.

Что касается врагов, то среди них числятся волки в дремучих лесах, разбойники, банды наемников, регулярные польские отряды, повстанцы. При этом с некоторыми из них можно договориться при помощи навыка красноречия.

Кроме того, пользователей ожидают несколько веток умений, прокачка персонажа при выполнении заданий и возможность выбивать экипировку для его усовершенствования. Арсенал состоит из холодного и огнестрельного оружия, мин и пороховых зарядов. Разные образцы отличаются друг от друга уникальными характеристиками. Также добавят динамическую смену погоды и времени суток.

Фото Смута

А вот полноценного открытого мира в «Смуте» не будет. Вместо этого планируется реализовать набор локаций, в том числе такие российские города, как Нижний Новгород, Ярославль, Москва, Смоленск, лесистые провинции, Китай-город, Теплый Стан, Сказочный Лес, а также лагерь ополчения. Между ними можно будет быстро перемещаться на коне и телепортироваться в нужные точки.

В «Смуте» не будет мультиплеера, поддержки модов, конных боев и побочных активностей в виде рыбалки, охоты и торговли. Нет конкретики и по механике ограблений караванов и охраны своих конвоев.

Другие интересные факты о «Смуте»

В основе сюжета лежит один из первых приключенческих романов в России — книга Михаила Загоскина «Юрий Милославский, или Русские в 1612 году».

Авторы очень сильно заботятся об исторической достоверности эпохи, вплоть до цвета одежды и элементов повседневного быта. Для этого студия сотрудничает с пятью историческими консультантами.

В игре ожидается появление реальных исторических личностей, среди которых числятся князь Пожарский, Марина Мнишек, Лжедмитрий I и II, князь Скопин-Шуйский, царевна Ксения Годунова, шведский граф Якоб Делагари, воевода Ляпунов, хан Ураз Мухаммед. Также геймеры встретят ряд героев из книги: Анастасию Кручина-Шалонскую, Кирша и боярина Кручина-Шалонского.

Фото Смута

«Смута» создается с прицелом на молодежь в возрасте от 17 до 21 года. Авторы надеются, что после прохождения у геймеров проснется интерес к истории страны.

Разработчики планируют выпустить демоверсию «Смуты» на площадке VK PLAY. Изначально студия планировала выпустить проект на международном рынке, что сейчас весьма проблематично. Однако авторы продолжают рассчитывать на успех за границей, ведь тайтл переведут на китайский язык.

Авторы пока не сообщили точных сведений насчет дополнений, но, по слухам, будет два DLC. Они планируют выстроить вокруг «Смуты» полноценную метавселенную. В рамках сотрудничества Первый канал и Okko снимут сериал, который выйдет одновременно с игрой. Всего будет выпущено 16 эпизодов.

Фото Смута

Дата выхода российской игры «Смута»

Релиз «Смуты» запланирован на 26 февраля 2024 года. В настоящее время можно оформить предзаказ за 1612 рублей на VK PLAY. Стандартная стоимость игры составит 2015 рублей. Выйдет ли игра на других цифровых магазинах, неизвестно.

Платформы, на которых выйдет «Смута»

Историческая экшен-RPG «Смута» разрабатывается с прицелом на все основные платформы: PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series и ПК.

Системные требования «Смуты»

Системные требования игры были представлены вместе с датой релиза:

Минимальные системные требования:

— ОС: Windows 10
— Процессор: Intel Core i3 / AMD Ryzen 3
— Оперативная память: 16 ГБ
— Место на диске: 50 ГБ
— Видеокарта: GeForce GTX 980 / GeForce GTX 1060
— Другое: DirectX 12

Рекомендуемые системные требования:

— ОС: Windows 10
— Процессор: Intel Core i7 / AMD Ryzen 9
— Оперативная память: 32 ГБ
— Место на диске: 50 ГБ
— Видеокарта: GeForce RTX 3080
— Другое: DirectX 12

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