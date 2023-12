Девайсы, приставки, игры и не только: что дарить геймерам на Новый год?

У геймеров выбор более обширный, чем у фанатов кино.

Близится Новый год — время выбирать и дарить подарки! Чем порадовать близких, если они любят видеоигры? И хотя на первый взгляд кажется, что выбор невелик, поверьте, здесь есть, где разгуляться, ведь игровая индустрия по общей капитализации давно опередила кино, так что и сопутствующих товаров тоже множество. Какой же подарок порадует геймеров под новогодней елкой? Перечислили все возможные варианты на любой кошелек.

Игровые консоли PS5 Slim, Steam Deck, Nintendo Switch и Xbox Series на выбор

Стоимость PlayStation 5 Slim в России: от 70 000 рублей

Стоимость Steam Deck в России: от 60 000 рублей за версию с 64 ГБ

Стоимость Nintendo Switch с OLED в России: от 40 000 рублей

Стоимость Xbox Series S в России: от 38 000 рублей

Стоимость Xbox Series X в России: от 58 000 рублей

Это база! Если у вашего друга, родственника или второй половинки еще нет консоли, то самое время положить положить под елку коробку с игровым устройством. Тем более, что коробка не обязательно будет огромной: Sony, например, недавно выпустила на рынок Slim версию своей консоли PlayStation 5.

PlayStation 5 Slim. Фото Sony

Если «ваш геймер» принципиальный любитель ПК, то и здесь найдется выход — берите портативный Steam Deck. Библиотека Steam в кармане (скорее, в сумке, учитывая габариты консоли) не может не радовать. К тому же в прошлом месяце Valve выпустила новую версию своего творения, оснащенную OLED экраном, аккумулятором с увеличенной емкостью и немного улучшенной начинкой.

Несмотря на мировой релиз еще в ноябре, до России консоли добрались почти спустя месяц. Единственный минус OLED версии — цена и большой спрос, но не стоит унывать: стандартная версия консоли все еще хороша и позволяет устанавливать все свои игры, да и цена у нее гораздо скромнее.

Steam Deck (слева) и Nintendo Switch. Фото cnn.com/cnn-underscored/electronics/valve-steam-deck-vs-nintendo-switch-oled

Впрочем, если Steam Deck пугает своим дизайном или ценой, а хочется автономности, то большая N приходит на помощь. Nintendo Switch — классика и дом для множества прекрасных эксклюзивов, тем более, что в 2023 году на консоли Nintendo вышла одна из самых высокооцененных игр всех времен — The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Мы не забыли про Xbox Series X и Series S. Консоли от Microsoft тоже в строю и отлично подойдут в качестве подарка, тем более относительно недорогой Game Pass порадует большим количеством классных тайтлов.

Xbox Series X (слева) и Xbox Series S. Фото Microsoft

Комплектующие и периферия: видеокарта RTX 4090 — самый желанный подарок, но совсем не дешевый

Стоимость GeForce RTX 4090 в России: от 208 000 рублей

Стоимость GeForce RTX 4080 в России: от 122 000 рублей

Стоимость GeForce RTX 4070 Ti в России: от 87 000 рублей

Если ваш близкий любит играть, но не любит консоли — самое время обратить внимание на комплектующие для его ПК. Только выбирайте с умом: возможно, вам придется сыграть в шпиона и выудить информацию: например, на какую именно видеокарту он хотел бы обновиться.

Ну или не переживайте и покупайте Geforce RTX 4090, а на сдачу пару консолей, квартиру и земельный участок, ведь цены на флагманские решения недавно поднялись, да и никогда не были бюджетными. Но, а если не хватает на RTX 4090 или просто жалко отдавать за раз столько денег, то стоит присмотреться к моделям подешевле — например, к RTX 4080 или к RTX 4070 Ti.

NVIDIA GeForce RTX 4090. Фото showmetech.com.br/en/review-rtx-4090-the-video-card-of-dreams

Если же получатель подарка любит сыграть каточку-другую в онлайн-шутеры, то можно порадовать его качественными геймерскими устройствами, ну или кресло купить, чтобы спина сильно не уставала во время напряженных сражений.

VR и прочие устройства

Стоимость очков Pico 4 в России: от 48 000 рублей

Стоимость очков HTC Vive Pro 2 в России: от 80 000 рублей

Стоимость очков Valve Index в России: от 205 000 рублей

Стоимость очков PlayStation VR2: от 66 000 рублей

Стоимость PlayStation Portal в России: от 35 000 рублей

Иногда всем хочется новых ощущений и если вы хотите подарить эти ощущения, самое время присмотреться к VR-системам. Тем более, что на рынке представлен далеко не один вариант: от более дешевых систем вроде Pico 4 до дорогих и технически продвинутых HTC Vive Pro 2 и даже уникального Valve Index.

PlayStation VR2. Фото mobilesyrup.com/2023/02/16/playstation-vr2-review/

Есть вариант и для любителей PlayStation, ведь в начале 2023 года Sony выпустила второе поколение своей гарнитуры PlayStation VR2. Кроме гарнитуры виртуальной реальности стоит присмотреться и к другим вариантам, вроде выпущенного Sony девайса PlayStation Portal, позволяющего стримить игры с пятой «плойки».

Ретро-гейминг

Стоимость NES Classic Edition в России: от 1 200 рублей

Стоимость NES mini в России: от 600 рублей

Стоимость PlayStation Classic mini: от 2 500 рублей

Но если новых ощущений слишком много, всегда можно вспомнить классику — тут на помощь придут классические консоли. Кроме оригинальных консолей, в ассортименте тематических магазинов и на том же Авито и Яндекс. Маркете можно найти переиздания Nintendo с 30 хитами в комплекте — NES Classic Edition и NES mini, а также PlayStation Classic mini — переиздание классики уже от Sony.

NES Classic Edition. Фото NES Classic Edition

Подобные решения позволят насладиться легендами видеоигр без головоломки с подключением старых девайсов к новым телевизорам и мониторам, ведь они оснащены портами HDMI и USB. Увы, подобные переиздания придется искать у перекупщиков или покупать с рук, особенно в случае консолей Nintendo, которые разлетелись на релизе как горячие пирожки.

Мерч по любимым игровым вселенным

У каждого из нас есть любимые книги, фильмы и игры, так почему бы не порадовать геймеров подарками, связанными с их любимыми вселенными? Презент найдется на любой бюджет, от фигурок Funko Pop до коллекционных изданий тайтлов и лимитированных статуэток с невероятной детализацией.

Коллекционное издание Cyberpunk 2077. Фото Коллекционное издание Cyberpunk 2077

Мы живем в то время, когда любой крупный релиз не остается без выхода сопутствующих товаров, а также продуктов, расширяющих игровую вселенную и дополняющих историю. Так что можно присмотреться к различным комиксам по мотивам и новелизациям, которые, к тому же, могут помочь разобраться в хитросплетениях сюжета некоторых проектов.

Ну и, конечно же, всегда можно дарить игры, тем более, что 2023 год стал одним из самых богатых на интересные релизы. Вы несомненно найдете что-то для вашего геймера на полках с дисками: от народных игр и инди-хитов, до крупных ААА проектов и продолжений легендарных серий.