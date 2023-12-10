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Самые распространенные ошибки в Counter-Strike 2 и как их решить

Александр Свиридов
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Counter-Strike 2.
Фото Valve
Не все ошибки в Counter-Strike решаются банальной переустановкой игры.

Периодически игроки в Counter-Strike 2 сталкиваются с различными ошибками. Некоторые из них возникают по вине разработчиков и довольно быстро устраняются, а другие требуют самостоятельного решения. В этой статье мы собрали самые распространенные ошибки и привели способы их исправления.

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Как исправить ошибки в CS2

Большинство ошибок в CS2 можно устранить классическими методами: переустановить игру или проверить целостность файлов. Чтобы сделать второе, следуйте инструкции:

— Откройте библиотеку Steam и нажмите правой кнопкой мыши (ПКМ) на CS2.
— Выберите «Свойства».
— Перейдите во вкладку «Установленные файлы».
— Нажмите «Проверить целостность файлов игры».

Система автоматически проверит файлы и исправит поврежденные. Попробуйте также очистить кэш. Зайдите в настройки Steam и в меню выберите «Загрузки».

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Не удается установить соединение с сервером CS2

Проблема часто исправляется переустановкой Steam. Сначала попробуйте сделать это стандартным способом. Если ошибка до сих появляется, то проделайте следующие действия:

  • В директории Steam скопируйте папку steamapps.
  • Вставьте ее в любое другое место.
  • Удалите приложение Steam через «Параметры» — «Установка и удаление программ» в Windows.
  • Заново установите клиент с официального сайта. Запустите его, но пока не входите в аккаунт.
  • Перенесите сохраненную папку steamapps в директорию Steam.
  • Теперь можно заходить в учетную запись.
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Не запускается CS2 в Steam

Точная причина возникновения проблемы неизвестна. Однако некоторым пользователям помогают следующие советы:

Найдите файл cs2.exe в корневой папке игры Program Files (x86) > Steam > steamapps > common > Counter-Strike Global Offensive > game > bin > win64. Нажмите по нему ПКМ и поочередно выберите «Свойства» — «Совместимость». В «Режиме совместимости» активируйте галочку и укажите свою версию Windows. Чуть ниже поставьте галочку в поле «Запускать эту программу от имени администратора». В параметрах запуска CS2 пропишите команду -vulkan.

Проблема также может быть связана с модулем vcruntime140.dll. Откройте утилиту «Выполнить» (Win + R) и введите regsvr32 vcruntime140.dll.

Если у вас появилась ошибка, то удалите все пакеты Microsoft Visual C++ через панель управления и заново скачайте их на официальном сайте. Перед установкой обязательно распакуйте файлы с помощью любого архиватора.

Фото Microsoft

Ошибка «Античит Valve — некоторые из ваших игровых файлов не имеют подписи» в CS2

Ошибка решается несколькими способами. Самый простой:

Найдите файл cs2.exe в корневой папке CS2. Нажмите по нему ПКМ, а затем откройте «Свойства» и «Совместимость». Снимите галочку с параметра «Запускать эту программу от имени администратора».

Если вы пользуетесь видеокартой NVIDIA или предыдущий способ вам не помог, то попробуйте скачать утилиту nvidiaProfileInspector. Без вирусов это можно сделать по ссылке. Запустите данную программу и пролистайте до пятого раздела Common. В параметре Ansel поставьте Off.

Фото NVIDIA

Ошибка 126 (error 126) в CS2

Снова найдите файл cs2.exe в папке игры. Нажмите по нему ПКМ и выберите «Запустить от имени администратора». Если ошибка не уходит, то переустановите пакеты Microsoft Visual C++. Как это сделать, мы рассказали выше.

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