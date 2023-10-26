Лучшие нейросети для генерации изображений
С помощью искусственного интеллекта каждый может создать оригинальное и необычное фото, потратив на это несколько минут.
Многие специалисты давно отмечают, что нейросети вполне способны заменить половину контентщиков. Только в этом году компании сгенерировали более 10 миллиардов изображений и видео.
Искусственный интеллект (ИИ) и нейросети меняют правила игры для художников, маркетологов, писателей и для всего бизнеса в целом. Сегодня мы окунемся в одну из интересных областей, где умные чат-боты стремительно набирают обороты, генерируя изображения при помощи слов.
DALL-E
Сайт: labs.openai.com
Доступно: web-версия
Цена: ограниченная версия 30 дней/1499 рублей за безлимит
Что это такое и как работает
DALL-E расфорсили не меньше, чем ChatGPT. Инструмент идеально подходит всем, кому нужны оригинальные картинки. Нужно лишь зайти на сайт нейросети, используя VPN, и написать свой запрос. Тогда начинается магия: сервис создает картинку на основе текстовых описаний от пользователя. Чем больше деталей вы укажете, тем точнее получится результат — принцип всех ИИ-генераторов.
Преимущества
DALL-E предлагает несколько вариантов, что позволяет вам самостоятельно решить, какой больше подходит под ваш концепт.
Сюда можно загрузить собственное изображение и с помощью промтов (запросов) направлять искусственный интеллект. Функция позволяет сделать из фото произведение искусства или создать свое NFT, если кто-то еще помнит о них.
В течение первых 30 дней пользователь может бесплатно сгенерировать 50 изображений. Далее действует ограничение — либо 15 картинок в 30 дней, либо дополнительные попытки по цене от 999 рублей за 115 кредитов.
Недостатки
DALL-E не способен создавать реалистичные изображения и часто выдает некачественные обработки портретов, пейзажей и городских ландшафтов.
Мало того, что DALL-E работает только на английском языке, так еще и результат зависит от качества конкретного запроса. Разработчики из OpenAI рекомендуют добавлять как можно больше деталей.
Если вы отправили слишком подробное описание идеи и там больше трех главных объектов (например, пять больших птиц) — бот пропустит какие-то детали. Бывают случаи, когда нейросеть не понимает запрос и генерирует что-то свое.
Рекомендуем избегать отрицания, чисел (1,2,3...) и сложных предложений — в этой ситуации DALL-E не выдаст ничего, кроме ошибки.
Использование сгенерированных изображений из DALL-E в коммерческих целях (в качестве продажи, маркетинговых целей) может повлечь за собой проблемы. Помните, что нейросеть использует собственную библиотеку изображений.
Midjourney
Сайт: midjourney.com
Доступно: в Discord
Цена: бесплатно/премиум от 999 рублей в мес.
Что это такое и как работает
Нейросеть Midjourney быстро стала одним из самых популярных сервисов для создания изображений. Ее способность делать четкие и точные варианты, опираясь на маленький промт, поражает воображение.
Несмотря на один из самых странных пользовательских интерфейсов, нейросеть доступна через чат в Discord — бот выдает одни из самых красивых результатов.
Преимущества
Как известно, на поиск нужных изображений приходится тратить кучу времени. Искусственный интеллект решает эту проблему: вы можете задать любой параметр вашей картинке и получить результат в пару кликов.
Большое внимание уделяется эстетической составляющей изображения, чего не может предложить ни одна другая нейросеть. Со времен первой версии Midjourney усовершенствовался и теперь создает не только абстрактные картинки, но и нечто, похожее на реальные работы, сделанные руками профессионала.
Недостатки
Результат может выглядеть как настоящая фотография, а объект — не всегда. Это процесс, где много проб и ошибок, поэтому у вас будет достаточно попыток, чтобы получить желаемое. Но некоторые по-прежнему выделяют баг с шестью пальцами.
Одним из главных недостатков считается бесплатная версия. Несмотря на преимущества чат-бота, пробный период — полный хаос. Время ожидания здесь больше обычного из-за того, что вы пишете запрос параллельно с остальными.
JasperArt
Сайт: jasper.ai
Доступно: web-версия
Цена: пробный период/премиум от 3785 рублей в мес.
Что это такое и как работает
В коммерческом мире контент — лицо компании. Для продажи и продвижения необходимо постоянно привлекать внимание. А хорошие изображения — ключ к победе над конкурентами.
Jasper Art иммитирует художественные стили и конкретные авторские фишки. В Jasper Art два режима: режим свободной формы, где можно вводить собственные запросы для создания нужных и оригинальных изображений. И режим шаблонов — местный «сток» стилей для создания картинок. Здесь также можно генерировать контент, используя ключевые слова.
Преимущества
Нейросеть имеет простой интерфейс. Это не очень большая платформа, поэтому нет опасности заблудиться. Все инструменты находятся под рукой.
Jasper Art предоставляет ограничение в 400 символов в текстовом поле. Но в большинстве случаев это больше, чем нужно. Нейросеть не любит сложных формулировок, а значит, думать над подробным описанием точно не придется.
Недостатки
Режим Free Form дает дополнительные возможности для создания изображений, однако еще год назад в арсенале нейросети было 13 стилей, теперь же — только шесть вариантов: абстракция, аниме, ар-деко, цифра, поп-арт и сюрреализм.
Еще один режим — Medium. Он более продвинутый, и здесь уже более серьезная обработка. После обновления рабочий арсенал сократили до семи стилей: акрил, коллаж, тушь, микс-медиа, масляная краска, фотография и акварель.
В режиме «Вдохновение» нейросеть не справляется с копированием стиля известных художников, да и выбор там тоже ограничен — всего шесть вариантов.
NightCafe
Сайт: creator.nightcafe.studio
Доступно: web-версия
Цена: бесплатная версия/безлимит от 599 рублей в мес.
Что это такое и как работает
Это генератор цифрового контента, где соединяются современные технологии и творчество. NightCafe создан не для того, чтобы заменить художников, а для доступности искусства.
Теперь любой человек может познакомиться с творческим процессом изнутри, и все это при помощи мощного искусственного интеллекта.
Преимущества
Пользователи могут не только создавать, но и делиться своими работами, находить вдохновение у других и общаться с коллегами-творцами. По сути, это новая социальная сеть с возможностью создавать и сразу выгружать контент.
NightCafe каждый день предоставляет бесплатные кредиты для генерации картинок. Здесь широкий выбор стилей и режимов, а качество созданных картинок стабильно хорошее и не зависит от подписки. Цены здесь, кстати, очень лояльные, а отличия в доступных функциях — минимальные.
Недостатки
Если вы занимаетесь типографией или только думаете об этом, то стоит обратить внимание на программы по типу Illustrator или InDesign. Нейросети до сих пор не понимают, как работать с типографикой, а NightCafe вовсе не способен выдавать качественный результат для печати.
Еще один недостаток — служба поддержки, где редко отвечают и не дают нужных инструкций. Но это пустяк в сравнении с тем, какие результаты выдает NightCafe.
Deep AI
Сайт: https://deepai.org/
Доступно: web-версия
Цена: бесплатная ограниченная версия/от 699 рублей в мес.
Что это такое и как работает
Это инструмент, который работает как с текстами, так и с визуалами, поэтому Deep AI сильно полюбился блогерам и дизайнерам.
Нейросеть может генерировать идеи и структурировать информацию, основываясь на ваших предпочтениях. Благодаря Deep AI вы можете отложить всю рутину и заняться чем-то более творческим.
Преимущества
Пользователи могут делать большие запросы с минимальным риском сбоев или потери информации.
Кроме того, Deep AI может предложить несколько вариантов картинки, в разных стилях и с разной обработкой. Тут простору фантазии нет предела — экспериментировать с визуалом можно как угодно и сколько угодно. А на выходе каждая картинка получается уникальной.
Недостатки
Создание digital-артов, где требуются определенные команды для нейросети, может показаться сложным, муторным и непонятным.
Цена расширенной версии меняется в зависимости от количества запросов. Чем больше нужно картинок — тем выше цена.
Разработчики уверяют, что в Deep AI используются новые технологии для ускорения работы нейронки. Но они только сбивают бота и мешают в работе с несколькими изображениями одновременно — иногда сбрасывается запрос.