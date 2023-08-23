Лучший дизайн персонажей в Mortal Kombat — 10 самых крутых костюмов

Именно эти костюмы зашли игрокам больше всего.

За всю историю серии Mortal Kombat разработчики неоднократно меняли образ культовых бойцов, и грядущая Mortal Kombat 1 не стала исключением. При этом почти каждый отдельный костюм имеет собственных поклонников.

Некоторые дизайны персонажей особенно полюбились игрокам, о чем они не стесняются заявлять на Reddit и других форумах. В новом материале мы назовем 10 самых крутых костюмов бойцов из Mortal Kombat за все время.

Лю Кан Одним из самых крутых костюмов в Mortal Kombat является скин бога огня на Лю Кане из Mortal Kombat 11. В этом образе персонаж ассоциируется с силой, решительностью и разрушительностью огня. Белые рунические узоры на теле Лю Кана лишь усиливают впечатление о его божественной сущности. Фото Mortal Kombat

Саб-Зиро

Саб-Зиро из Mortal Kombat: Deception напоминает Шреддера, что делает этот костюм одним из самых оригинальных и стильных за всю историю файтинга. Фанаты любят его за устрашающую внешность, стойкую атмосферу холода и ностальгию по «Черепашкам-ниндзя». Фото Mortal Kombat: Deception

Скорпион

Самой крутой версией Скорпиона считается образ из Mortal Kombat 9. Персонаж всегда выглядит как смертоносный ниндзя, но в этой части игры особенно. Его костюм настолько детально проработан, что персонаж напрямую ассоциируется с ядовитым скорпионом из животного мира. Фото Mortal Kombat 9

Милина

Образ Милины из Mortal Komat X нравится игрокам за светящиеся глаза и довольно реалистичное строение челюсти. Кроме того, в этой части файтинга героине удается оставаться милой принцессой, несмотря на свои страшные зубы и жестокость в бою. Фото Mortal Kombat

Китана

Наиболее привлекательным костюмом Китаны считается ее наряд из Mortal Kombat 9. Он довольно открытый и позволяет любоваться подтянутой фигурой героини на протяжении всей игры. Хотя некоторые фанатеют от этой версии Китаны именно из-за лица и прически. Фото Mortal Kombat 9

Соня Блейд

Соня Блейд в спортивном костюме является одним из самых культовых образов за всю историю Mortal Kombat. Она выглядит довольно хрупкой, но способна победить кого угодно, чем и завоевала любовь фанатов. Эту версию персонажа можно увидеть как в Mortal Kombat 3, так и в Mortal Kombat 11.

Фото Mortal Kombat

Джонни Кейдж

Голливудская звезда Джонни Кейдж врезался в память фанатов своим максимально пафосным костюмом из Mortal Kombat 11. Чемпионский пояс, кожаная куртка, кубики пресса, стильные очки и лучезарная улыбка смогли привлечь внимание не только девушек, но и парней. Фото Mortal Kombat

Рейден

Образ Рейдена из Mortal Kombat 11 представляет собой воплощение божественного статуса и электрической мощи персонажа. Костюм украшен узорами и символами, сочетая в себе элементы древнего китайского стиля и технологичного будущего. Фото Mortal Kombat

Кун Лао

Кун Лао сражается одним из самых узнаваемых оружий в истории видеоигр — заостренной шляпой. Во всех частях файтинга он был молод, но в Mortal Kombat 11 персонажа представили пожилым мастером боевых искусств, который в совершенстве овладел своим необычным клинком. Фото Mortal Kombat

Сайракс