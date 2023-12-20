Лучшие альтернативы YouTube, если хостинг заблокируют в России

Но надеемся, что до этого не дойдет.

Слухи о блокировке YouTube ходят уже давно и в самых разных формах — то ли доступ к популярному ресурсу запретят полностью, то ли будут пускать на него только через специальный сайт... Возможно, ничего из этого не произойдет — в конце концов, времени для решительных мер было достаточно.

Тем не менее, лучше быть готовым. Рассказываем, где можно будет посмотреть видео при подобном развитии событий, не прибегая к VPN.

RuTube

Фото Rutube

Самый очевидный вариант, верно? «Русский YouTube» существует много лет — пользователи помоложе помнят его еще с детства. К сожалению, сервис до сих пор сталкивается со множеством проблем, тянущихся уже очень давно — от неудобного интерфейса до медленной и неотзывчивой поддержки.

Тем не менее, именно RuTube — самый очевидный вариант для бегства с площадки Google. Недостатка в контенте на русском там точно не возникнет.

VK Video

Фото VK Video

Команда VK пытается превратить встроенные в сервис видео в полноценную видеоплатформу — со стримами, шортсами и всем таким прочим.

Конечно, многие до сих пор воспринимают видео в VK как место, где можно выложить видео с праздника или посмотреть контент для взрослых, отключив функцию «Безопасный поиск». Но в будущем это может измениться. Главный недостаток сервиса — это обязательная интеграция с социальной сетью.

Daily Motion

Фото Daily Motion

Кто из нас не натыкался на Dailymotion в попытке найти редкое видео? Французский видеохостинг открылся еще в 2005 году и с тех пор продолжает конкурировать с YouTube несмотря на тотальное доминирование последнего. Есть у него как положительные, так и отрицательные стороны — от меньшего количества «мусорного» контента до невозможности заливать длинные видео.

Не стоит забывать и о аудитории. Похоже, самое популярное видео на русском языке — это 3 серия сериала «Другие», выложенная еще в 2019-м. Очевидно, зрители просто находили ее по запросу из поисковиков. Но с тех пор найти пиратский контент в интернете стало гораздо проще и, скорее всего, ищущий найдет его на специализированном сайте.

Rumble

Фото Rumble

Rumble — это очередной конкурент YouTube, созданный в попытке оспорить доминирование корпоративно-политической повестки. Нетрудно догадаться о содержании ресурса: все самые популярные видео так или иначе связаны с внутренней политикой США.

Сомнительно, что российские видеоблогеры смогут найти здесь аудиторию, да и с монетизацией явно могут возникнуть проблемы: сервис все равно американский, и санкции его владельцам все равно придется соблюдать.

Vimeo

Фото Vimeo

С некоторых пор Vimeo позиционирует себя как «премиальный» видеохостинг. Вместе с хорошим качеством видео, отсутствием рекламы и расширенным функционалом идут и расходы — за пользование сервисом придется платить, если, конечно, вы не хотите пользоваться урезанной бесплатной версией.

Все это накладывает отпечаток — преимущества получают режиссеры, клипмейкеры и художники, а не производители более традиционного для YouTube контента. Для кого-то это может быть плюсом, для кого-то — минусом.

Twitch

Фото Twitch

Вряд ли стоит описывать самую популярную платформу для стриминга в мире — каждый, кто хоть раз слышал никнеймы вроде Maddyson или интересовался киберспортом, знает что это такое. Теоретически, сервис может послужить заменой YouTube — аудитории, в том числе и русскоязычной, там хватает с избытком.

Очевидны и минусы — это сервис для стриминга, а не для записанных заранее видео. Разумеется, никто не мешает заливать ролики в формате записи стрима, но особенного смысла в этом нет — все-таки аудитория сервиса рассчитывает на определенный контент и просто не будет искать беженцев с YouTube.

Dtube

Фото Dtube

Еще не так давно многим казалось, что криптовалюты и интеграция с блокчейном смогут решить если не все мировые проблемы, то хотя бы некоторые из них. С тех пор изменилось многое и криптосфера уже не вызывает столько оптимизма. Тем не менее, блокчейновый аналог YouTube продолжает работать и по сей день.

Плюсы Dtube характерны для таких проектов — децентрализация и отсутствие жесткой цензуры, отсутствие рекламы (вместо монетизации используется вознаграждение в токенах) и самоуправление. Очевиден и недостаток — малое количество контента и, соответственно, активной аудитории. Далеко не всякий, кому хочется посмотреть видео с котиками, будет разбираться в крипточудесах.

В заключение

Разумеется, ни одна из перечисленных платформ не сможет заменить YouTube полноценно — очень трудно конкурировать с гигантом-монополистом, поддерживаемым одной из крупнейших корпораций мира.

Но если будет спрос, то появится и предложение. А отечественные проекты будут обладать несомненным плюсом в виде русскоязычного контента. Когда-то мы уже видели как российская копия Facebook начала превосходить оригинал, казавшийся на фоне VK все более и более архаичным. Возможно, уже сейчас новый Павел Дуров набрасывает на листке бумаги список фич русского YouTube.