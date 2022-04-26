TenZ — самый популярный киберспортсмен Северной Америки

Западное игровое сообщество не только в Valorant, но и во всех FPS-шутерах захватило одно слово — TenZ. Как Тайсон «TenZ» Нго стал «богом всех шутеров» и почему любой клатч становится легок и прост, если просто добавить в него TenZ?

С тех пор как Тайсон «TenZ» Нго стал первым игроком, достигшим ранга VALORANT (теперь Radiant) в бета-версии игры, он стал одним из самых известных лиц в VALORANT. Геймер по жизни, TenZ начал играть в Counter-Strike всего в 3 года. В 2017 году в возрасте 15 лет он участвовал в своем первом LAN-турнире, но для этого требовалось разрешение его мамы.

«Когда ему было 15, один из его старших товарищей по команде поговорил со мной и убедил меня отпустить Тайсона в Филадельфию [на Фрагадельфию Nerd Street]», — сказала Валери Теркотт, мама TenZ. «Он сказал мне: «У вашего сына есть будущее в играх». Он потрясающий, он куда-то собирается». Команды начали присматриваться к нему еще до того, как он закончил среднюю школу. Так что с этого момента я знала, что это то, что он собирался сделать".

Одной из таких команд была Cloud9. Одна из самых известных организаций в киберспорте, немногие организации в индустрии столь же престижны, как организация бэби-блю, основанная Джеком Этьеном. Всего через три дня после окончания средней школы TenZ вылетел из своего родного города в Британской Колумбии, Канада, в Лос-Анджелес. Некоторое время он выступал за команду C9 по CS:GO, прежде чем стать стримером организации, поскольку команда пережила период бурной смены состава.

TenZ. ESL

С выпуском VALORANT в апреле 2020 года, менее чем через год после того, как TenZ присоединился к C9, у Тайсона появилась возможность познакомиться с игрой.

Начало пути в Valorant

«Одна из вещей, которая сделала меня успешным во время бета-тестирования и помогла мне достичь ранга VALORANT первым, заключалась в том, что люди относились к этим играм как к матчам, а не как к PUGS [они же пикап-группы]», — сказал TenZ в подкасте Nerd Street Esports Meta. «Когда мы играли в бета-версии, все играли в командах. Это были матчи, они были похожи на «скримы». Мне очень понравился этот напряженный геймплей, в котором все пытались победить, все пытались достичь ранга VALORANT первым».

TenZ выиграл гонку. Иногда киберспорту нужно время, чтобы начать развиваться, но только не VALORANT. Вторая по-настоящему крупная киберспортивная игра Riot Games является прямым конкурентом CS:GO и выпущена в то время, когда сцена CS в Северной Америке находилась в застое, а первые дни пандемии создавали много свободного времени. Бета-версия VALORANT стала настоящим испытанием для будущих профессионалов. Организации уже собирали команды задолго до полного выпуска игры в июне 2020 года, поэтому ранг стал настоящим полем битвы.

«Период бета-тестирования VALORANT был действительно заманчивым с точки для организаций, — сказал TenZ. «Если бы вы могли занять высокое место в таблице лидеров или получить первое место в VALORANT, многие организации следили бы за вами. Вот почему много людей так старались и гриндили в то время».

TenZ. Riot Games

TenZ вернулся к профессиональной игре с Cloud9 VALORANT, которая в конечном итоге стала C9 Blue с созданием доминирующей женской команды организации C9 White. Даже с навыками TenZ Cloud9 Blue изо всех сил пытались пробиться в пятерку лучших команд Северной Америки.

Коллектив C9 Blue не смог пройти квалификацию First Strike North America, и TenZ, чья аудитория быстро росла, решил уйти в отставку, чтобы сосредоточиться на создании контента. Во второй раз за много лет его профессиональная игра уступила место стримингу.

Напрашивался вопрос: станет ли его профессиональная карьера действительно успешной? Учитывая, что его канал на Twitch собирает в среднем более 10 000 зрителей, а C9 Blue не показывает наилучших результатов, выход на пенсию — по крайней мере на несколько месяцев — имел смысл. Кроме того, по данным TwitchTracker, есть вещи похуже, чем управлять аудиторией из более чем 10 000 зрителей в течение 150 часов потокового вещания в январе.

«Если я профессиональный игрок, для меня приоритетом остается профессиональная игра, а не стримы», — сказал TenZ. «Мне действительно нравится стримить. Мне нравится общаться с фанатами, моим сообществом, они потрясающие. У нас, профессиональных игроков, не было бы такого желания побеждать, если бы нас не поддерживала куча болельщиков. Это то, что поддерживает нас, и я ценю всех наших фанатов».

Возвращение в большой спорт

TenZ. Dexerto

Хотя TenZ был рад продолжать вести трансляции, в киберспорте все может быстро измениться. Именно это произошло с Sentinels, одной из лучших команд Северной Америки, которая выходила на Stage 1 Masters. Всего за несколько дней до крупнейшего киберспортивного турнира VALORANT их звездный игрок Джей «Синатраа» Вон был отстранен, так как началось расследование обвинений в сексуальном насилии со стороны бывшего MVP Overwatch League. Sentinels нуждалась в замене как можно скорее, и C9 был рад одолжить своего стримера для работы в Sentinels.

«С того дня, как я ушел в отставку, я не ожидал многого, — сказал TenZ. — Я ожидал, что просто останусь в стороне, пока не наступит подходящее время, чтобы вернуться в профессиональную игру. Затем я получил сообщение от Шахзеба «ShahZam» Кхана в Twitter DM, и с этого все началось».

Он прекрасно вписался. Sentinels выиграли этот турнир, проиграв всего одну карту. Трудно включить нового игрока в команду, особенно в состав, который не испытывал никаких изменений до этого момента, но все пошло «как надо».

TenZ и Sens на высоте на Masters Stage 2

После Stage 1 Masters простоев не было. Всего через неделю начались отборочные турниры Challengers, которые должны были стать привратниками к первому международному LAN-турниру по VALORANT. Быстрый поворот был сразу очевиден, поскольку ни один коллектив из трех лучших на Stage 1 Masters не смог пройти квалификацию на закрытый квалификационный Stage 2 Challengers. Gen.G, занявшие третье место на Masters, проиграли C9 Blue. FaZe Clan, занявшие второе место на Masters, проиграли Version1. Но больше всего удивили Sentinels, которые проиграли Built By Gamers со счетом 2:0.

Sentinels смогли пройти в закрытую квалификацию Challengers 2, но сразу же были перемещены в нижнюю сетку после поражения от Andbox со счетом 2: 0. Еще одна сумасшедшая нижняя сетка позже, и они отправились в финал претендентов. Но насколько команда была близка к тому, чтобы никогда не получить шанс, это безумие, учитывая то, что было дальше. На Challengers Finals Sentinels проигрывали карты, но так и не попали в сетку проигравших.

Для Sentinels, когда конкуренция становилась сильнее, команда всегда находила способ оставаться впереди и соответствовать уровню.

«Я не знаю, что это такое, но я действительно чувствую, что играю лучше, если в матче больше давления, — сказал TenZ. — Я действительно не чувствую давления, вместо этого я чувствую адреналин. В гранд-финале [Masters: Рейкьявик] я определенно был в ударе. Просто уничтожал своим аимом».

Будущее TenZ

TenZ (в центре). Sentinels

Через несколько минут, после того как Sentinels выиграли первый международный LAN-турнир VALORANT, вокруг TenZ возникло множество неясностей. Вопрос заключался в том, закончилась ли его карьера в Sentinels или только начинается.

«Я был немного не в курсе происходящего [во время Masters: Reykjav?k], — сказал TenZ. — Но я знал, что Sentinels и C9 общаются вместе с моим агентом. Там были какие-то переговоры, но я такой человек, которому не нужно этого знать, я просто играю».

В киберспорте, где термин «контрактная тюрьма» был придуман из-за сомнительных контрактов, в которых часто оказывались игроки, легко было предположить худшее. Но сделка с TenZ была заключена по совести.

Генеральный директор C9 Джек Этьен согласился на полный выкуп контракта, и обе стороны остались довольными. Помогает и то, что C9 Blue едва не попал в квалификацию в Исландию. Направляясь на Stage 3 с новым составом, включающим Эрика «Xeppaa» Баха и Рики «floppy» Кемери вместе с ветераном, C9 Blue вышел на сцену с большими ожиданиями.

«Честно говоря, это просто потрясающе [знать, что я буду соревноваться на чемпионатах со Sentinels], — сказал TenZ. — Сюжетная линия не может быть более совершенной. NA преуспевает в киберспорте. Мы выиграли Masters 1, мы выиграли Masters 2, приближается Берлин, посмотрим, сможем ли мы его выиграть. Мы всегда адаптируемся, мы всегда хорошо играем вместе, поэтому я верю в нас как в команду. Я уверен, что перед турниром Champions мы будем так же уверены, как перед турниром Masters».

В то же время его выступление на самой большой сцене только положительно сказывается на его содержании. По данным TwitchTracker, когда он был на пенсии в январе и феврале, его трансляция на Twitch в среднем насчитывала около 12 000 зрителей. Его стримы в июне, сразу после победы на Masters: Reykjav?k, собрали в среднем около 30 000 зрителей. Но, с другой стороны, как у профессионального игрока, у него гораздо больше обязанностей перед своей командой, что, естественно, отнимет у него время, которое он может стримить.

В киберспорте сложно найти баланс между профессиональной игрой и контентом. Длительность стримов TenZ сократилась с 79 часов в феврале до 36 часов в июне. При этом его средняя аудитория почти удвоилась. У игроков уже есть много обязанностей между скримингом, просмотром VOD и отработкой механики. Стримы должны быть вырезаны из графика, но они имеют большое значение как для личного бренда игрока, так и для киберспортивной сцены в целом.

«Я думаю, что стримы крупных игроков — это преимущество для сцены, — сказал TenZ. — Потому что некоторые люди могут смотреть на вас как на личность, а кто-то другой может смотреть на вас, потому что вы их любимый профессиональный игрок. Вы можете многому научиться у профессионального игрока, когда речь идет о внутриигровых стратегиях, но вы также можете учиться у своего мышления. Это просто положительный момент, когда профессиональные игроки стримят, но это довольно утомительно».

Контент и конкуренция — две стороны киберспорта. TenZ, который только недавно отпраздновал свое 20-летие, уже доказал, что умеет и то и другое. Теперь, будучи запертым в лучшем в мире составе по VALORANT с любимой командой и подписчиками на Twitch, число подписчиков которых быстро превысило 1 миллион, TenZ может развивать свою карьеру в любом направлении, в котором он хочет.