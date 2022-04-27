Во что поиграть: самые интересные релизы мая 2022 года

Май — приятный месяц для новых игр. В этом году нас ждут разнообразные тайтлы, на пять из которых стоит обратить особое внимание.

Если шашлычки и майские праздники уже спланированы, то самое время подумать о том, во что поиграть и как отдохнуть после того, как запасы вкусного будут поглощены.

Собрали для вас подборку новых релизов, которые будут доступны в мае 2022 года на разных платформах.

Warhammer 40,000: Chaos Gate — Daemonhunters

Warhammer 40,000: Chaos Gate — Daemonhunters. Steam

Игра в сеттинге Warhammer 40,000. Игрок будет командовать Серыми Рыцарями, используя тактические умения и таланты бойцов, чтобы охотиться на демонов и искоренять нечисть в галактических масштабах. По сюжету предстоит развивать бойцов, улучшать свою базу и участвовать в различных боевых операциях.

Дата выхода: 5 мая 2022 года

Издатель: Frontier Foundry

Разработчик: Complex Games

Жанр: Пошаговая тактика, Квест

Режим игры: Одиночная игра

Платформы: PC (Steam, Epic Games Store*)

*Как купить игры в этих магазинах, мы рассказали в материале.

Evil Dead: The Game

Игра по мотивам культового фильма ужасов «Зловещие мертвецы». Кооперативное прохождение напоминает Dead by Daylight — можно играть за четырех игроков (известных персонажей франшизы) или же взять на себя роль демона, который будет охотиться на героев-людей. Цели, стиль, а также задачи, которые необходимо выполнять в матчах, будут меняться в зависимости от выбранного персонажа.

Evil Dead: The Game. store epicgames

Дата выхода: 13 мая 2022

Издатель: Saber Interactive

Разработчик: Boss Team Games

Жанр: Экшен, Приключения

Режим игры: Одиночная игра, Кооператив

Платформы: PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox, Series X/S, Xbox One

Vampire: The Masquerade — Swansong

Vampire: The Masquerade — Swansong. store epicgames

Игрокам предстоит сыграть за одного из трех вампиров из разных кланов тайного общества Камарилья, во вселенной Vampire the Masquerade в соответствии с правилами пятой редакции настолки. Персонажам предстоит решать головоломки, изучать улики и искать нужные ответы в диалогах.

Дата выхода: 19 мая 2022

Издатель: Nacon

Разработчик: Big Bad Wolf

Жанр: Сюжетная ролевая игра

Режим игры: Одиночная игра, Кооператив

Платформы: NSW, PC, PS4, PS5, Xbox, Xbox Series S/X, Xbox One

Dolmen

Dolmen. Steam

Ролевой соулс-лайк экшн-RPG, сочетающий в себе футуристичный Sci-Fi и элементы космического хоррора. Что может быть лучше для ночного прохождения? Elden Ring пройден, пора разобраться и с делами в космосе.

Игрок может сражаться как в ближнем, так и в дальнем бою, переключая эти режимы в подходящее время. Для победы придется освоить мастерство управления энергией: используя ее в правильных количествах, персонаж воспользуется вражескими уязвимостями. Также на пути ждут хардкорные ловушки и сражения буквально на каждом шагу.

Дата выхода: 20 мая 2022 года

Издатель: Prime Matter

Разработчик: Massive Work Studio

Жанр: Ролевая игра, Инди-игра, Шутер, Action-adventure, Файтинг

Режим игры: Одиночная игра

Платформы: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S

Sniper Elite 5

Пятая часть снайперского шутера с элементами стелса из популярной серии игр Sniper Elite.

В этот раз игрок отправится во Францию 1944 года, где ему предстоит сорвать секретную операцию «Кракен» до того, как союзники успеют вторгнуться в Европу.

Помимо одиночного режима игра включает кооператив, мультиплеер на 16 человек, а также PvP-режим, который позволит вторгаться в кампании других игроков в роли немецкого снайпера.

Sniper Elite 5. store epicgames

Дата выхода: 26 мая 2022

Издатель: Rebellion

Разработчик: Rebellion Developments

Жанр: Приключения, Шутер, Экшен

Режим игры: Одиночный режим, Кооператив, PvP

Платформа: PC, PlayStation 5