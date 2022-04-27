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Во что поиграть: самые интересные релизы мая 2022 года

Названы самые интересные релизы компьютерных игр в мае 2022 года
Пьеретта АРКАН
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Названы самые интересные релизы компьютерных игр в мае 2022 года.
Фото Global Look Press
Evil Dead: The Game.
Фото store epicgames
Sniper Elite 5.
Фото store epicgames
Dolmen.
Фото Steam
Warhammer 40,000: Chaos Gate — Daemonhunters.
Фото Steam
Vampire: The Masquerade — Swansong.
Фото store epicgames
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Май — приятный месяц для новых игр. В этом году нас ждут разнообразные тайтлы, на пять из которых стоит обратить особое внимание.

Если шашлычки и майские праздники уже спланированы, то самое время подумать о том, во что поиграть и как отдохнуть после того, как запасы вкусного будут поглощены.

Собрали для вас подборку новых релизов, которые будут доступны в мае 2022 года на разных платформах.

Многие магазины интерактивных развлечений приостановили свою деятельность в&nbsp;России. Рекомендации, как купить игры в условиях санкций — гайд по Steam и Epic Games Store

Warhammer 40,000: Chaos Gate — Daemonhunters

Warhammer 40,000: Chaos Gate - Daemonhunters. Фото Steam
Warhammer 40,000: Chaos Gate — Daemonhunters.
Steam

Игра в сеттинге Warhammer 40,000. Игрок будет командовать Серыми Рыцарями, используя тактические умения и таланты бойцов, чтобы охотиться на демонов и искоренять нечисть в галактических масштабах. По сюжету предстоит развивать бойцов, улучшать свою базу и участвовать в различных боевых операциях.

Дата выхода: 5 мая 2022 года
Издатель: Frontier Foundry
Разработчик: Complex Games
Жанр: Пошаговая тактика, Квест
Режим игры: Одиночная игра
Платформы: PC (Steam, Epic Games Store*)

*Как купить игры в этих магазинах, мы рассказали в материале.

Evil Dead: The Game

Игра по мотивам культового фильма ужасов «Зловещие мертвецы». Кооперативное прохождение напоминает Dead by Daylight — можно играть за четырех игроков (известных персонажей франшизы) или же взять на себя роль демона, который будет охотиться на героев-людей. Цели, стиль, а также задачи, которые необходимо выполнять в матчах, будут меняться в зависимости от выбранного персонажа.

Evil Dead: The Game. Фото store epicgames
Evil Dead: The Game.
store epicgames

Дата выхода: 13 мая 2022
Издатель: Saber Interactive
Разработчик: Boss Team Games
Жанр: Экшен, Приключения
Режим игры: Одиночная игра, Кооператив
Платформы: PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox, Series X/S, Xbox One

Vampire: The Masquerade — Swansong

Vampire: The Masquerade - Swansong. Фото store epicgames
Vampire: The Masquerade — Swansong.
store epicgames

Игрокам предстоит сыграть за одного из трех вампиров из разных кланов тайного общества Камарилья, во вселенной Vampire the Masquerade в соответствии с правилами пятой редакции настолки. Персонажам предстоит решать головоломки, изучать улики и искать нужные ответы в диалогах.

Дата выхода: 19 мая 2022
Издатель: Nacon
Разработчик: Big Bad Wolf
Жанр: Сюжетная ролевая игра
Режим игры: Одиночная игра, Кооператив
Платформы: NSW, PC, PS4, PS5, Xbox, Xbox Series S/X, Xbox One

Dolmen

Dolmen. Фото Steam
Dolmen.
Steam

Ролевой соулс-лайк экшн-RPG, сочетающий в себе футуристичный Sci-Fi и элементы космического хоррора. Что может быть лучше для ночного прохождения? Elden Ring пройден, пора разобраться и с делами в космосе.

Топ-5 бесплатных игр, в&nbsp;которые можно поиграть, находясь в&nbsp;России. Топ-5 бесплатных игр, в которые можно поиграть, находясь в России

Игрок может сражаться как в ближнем, так и в дальнем бою, переключая эти режимы в подходящее время. Для победы придется освоить мастерство управления энергией: используя ее в правильных количествах, персонаж воспользуется вражескими уязвимостями. Также на пути ждут хардкорные ловушки и сражения буквально на каждом шагу.

Дата выхода: 20 мая 2022 года
Издатель: Prime Matter
Разработчик: Massive Work Studio
Жанр: Ролевая игра, Инди-игра, Шутер, Action-adventure, Файтинг
Режим игры: Одиночная игра
Платформы: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S

Sniper Elite 5

Пятая часть снайперского шутера с элементами стелса из популярной серии игр Sniper Elite.

В этот раз игрок отправится во Францию 1944 года, где ему предстоит сорвать секретную операцию «Кракен» до того, как союзники успеют вторгнуться в Европу.

Помимо одиночного режима игра включает кооператив, мультиплеер на 16 человек, а также PvP-режим, который позволит вторгаться в кампании других игроков в роли немецкого снайпера.

Sniper Elite 5. Фото store epicgames
Sniper Elite 5.
store epicgames

Дата выхода: 26 мая 2022
Издатель: Rebellion
Разработчик: Rebellion Developments
Жанр: Приключения, Шутер, Экшен
Режим игры: Одиночный режим, Кооператив, PvP
Платформа: PC, PlayStation 5

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