Все доступные способы пополнения кошелька в Steam из России
Санкции, обрушившиеся на Россию, усложнили жизнь геймерам. Консоли, аксессуары и игры, ввезенные посредством параллельного импорта, сильно прибавили в стоимости. А цифровые покупки совершать стало гораздо сложнее.
Из нашего материала вы узнаете о разных способах покупки игр и дополнений в Steam в непростых для россиян реалиях 2024-го.
Пополнение Steam скинами
Если вы успели накопить энное количество внутриигровых предметов или скинов, то их можно продать на торговой площадке Steam.
Для этого зайдите в свой инвентарь, наведите курсор на интересующий предмет и ознакомьтесь с описанием и ценой.
Для продажи необходим Steam Guard, а если он отсутствует — придется ждать 15 дней до момента активации. Также стоит помнить о том, что Valve берет комиссию за продажу товаров на своей площадке.
В случае, если ничего подходящего для продажи у вас не нашлось, можно купить товар на сторонних ресурсах и продать его.
Как видите, способ довольно муторный. К тому же после принятия трейда будет действовать недельное ограничение на транзакции.
Пополнение с помощью зарубежных банковских карт
Если вам повезло когда-либо обзавестись иностранной банковской картой ,или у вас есть хорошие знакомые за границей с зарубежной картой, которых вы сможете попросить о помощи, то пополнить счет в Steam не составит труда. Правда, для этого придется создать новый аккаунт или сменить регион существующего. Делается это следующим образом:
— Для начала нужно поменять IP-адрес известным способом;
— Затем необходимо зайти в Steam, открыть настройки аккаунта и кликнуть на «Изменить страну магазина»;
— Следом потребуется ввести адрес проживания и телефон — эти данные можно без проблем найти в Сети. А вот верифицировать подключенную к аккаунту карту уже придется должным образом.
Отметим, что смена региона в Steam возможна лишь при соблюдении трех условий:
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Аккаунту должно быть не меньше трех месяцев;
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Последняя смена региона произошла не ранее трех месяцев назад;
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Аккаунт не заблокирован за те или иные нарушения.
Пополнение Steam через виртуальную карту
Данный способ идентичен, за исключением того, что для транзакций будет использоваться виртуальная карта. В наше время существует множество сервисов, предоставляющих такие карты. Стоит лишь поискать.
За пример можем взять тот же Oldu Bil. Однако есть и минус у данного способа — при создании зарубежных банковских карт придется немного «попотеть» и углубиться в тему, ведь инструкция довольно обильная. Поскольку процесс многоэтапный, мы расскажем о нем в общих чертах. Однако а если вам потребуется подробная инструкция, то ее запросто можно отыскать в сети.
— Регистрируемся на ресурсе и заходим в баланс;
— Вводим номер карты, на которую хотим положить деньги;
— Пополняем счет любым из предоставленных способов. Здесь же можно ознакомиться с комиссией.
Также важно помнить о том, что существуют месячные лимиты на пополнение карты. Например, в случае с Турцией это 2750 лир.
Еще одним альтернативным вариантом наподобии OlduBil станет — Delims. Этот сервис позволяет выпустить виртуальную карту Mastercard номиналом от 2000 до 200 000 тенге. По актуальному курсу это от 4,17 до 416 долларов. Процесс регистрации довольно прост и расписан на официальном сайте.
Неудобств тут два. Во-первых, уже готовую карту нельзя пополнить и придется выпускать новую. Во-вторых, Delims подойдет только для казахстанского аккаунта. Поэтому придется создавать новый или менять регион на существующий.
Пополнение Steam через GGSel
GGSel — популярная и проверенная площадка, специализирующаяся на продаже цифровых товаров. Местные продавцы также предлагают услугу по пополнению счета Steam. Комиссия варьируется в зависимости от селлера и обычно начинается с 5%. Но бывает и так, что продавцы устраивают акции, в рамках которых возможно пополнение счета без комиссии.
Для пополнения счета через маркетплейс GGSel выполните следующие действия:
— Перейдите по ссылке в категорию «Пополнение кошелька Steam»;
— Заполните необходимые поля;
— Нажмите кнопку «Оплатить» и подтвердите покупку.
Преимущества пополнения Steam в GGSel — минимальная комиссия (в данный момент ниже, чем у конкурентов, вроде Plati.Market, где средний сбор составляет порядка 12%) и безопасность сделки. Гарантом выступает сама площадка. Если что-то пойдет не так, то средства будут возвращены в полном объеме.
Пополнение Steam через банки и сотовых операторов
Ряд банков и операторов мобильной связи предоставляют услугу пополнения кошелька Steam, в том числе российского. У каждого из них есть свои плюсы и минусы, давайте рассмотрим подробнее.
ВТБ
— Проходим по ссылке и вводим свой логин Steam.
— Указываем сумму в долларах — внизу видим, сколько нужно заплатить в рублях.
— Вбиваем данные банковской карты и нажимаем на «Продолжить».
Банк не берет комиссию за услуги, однако заплатить за конвертацию валют все же придется — около 15% от суммы, что на порядок выше по сравнению с GGSel. Также для осуществления операции необходимо быть клиентом ВТБ.
МТС
Один из самых простых и удобных способов, но вместе с тем и довольно дорогой — комиссия за конвертацию средств может составлять до 22%.
Порядок действий:
— Переходим на сайт по ссылке;
— Выбираем страну аккаунта. Пополнение американских профилей производится при помощи ваучеров с фиксированной суммой: от 5 до 100 долларов. Инструкцию по их активации пришлют на указанный вами электронный ящик.
— В случае с аккаунтами из России и стран СНГ все проще — вводим точное количество денег, название профиля в Steam и кликаем на «Оплатить».
— Далее нужно отсканировать QR-код в приложении банка, подключенного к СПБ. Комиссия за перевод средств не взимается. Быть клиентом МТС необязательно.
СБЕР / Т-БАНК
СБЕР / Т-БАНК периодически то открывают, то закрывают возможность пополнения счета Steam-аккаунта. На момент публикации материала все работает — рассмотрим процесс на примере «Сбера»:
— Запустите мобильное приложение и перейдите в раздел «Платежи»;
— Далее кликните на «Развлечения» и вбейте в поиске Steam;
— Введите нужную сумму и совершите транзакцию.
За конвертацию валют Steam возьмет комиссию.
QIWI
Многие пользователи все еще интересуются пополнением Steam через Qiwi, оно и неудивительно, ведь долгое время этот способ был одним из самых выгодных и удобных. Однако, к великому разочарованию, у Qiwi отозвали лицензию и пополнить счет с помощью этого способа — не выйдет.
Пополнение Steam с помощью подарочных карт
Подарочные карты — это ваучеры, вносящие на счет строго фиксированные суммы. Это не очень удобно, но зато подарочные карты зачастую обходятся выгоднее пополнения через продавцов и посредников.
Купить их можно на ряде маркетплейсов, включая OZON, Wildberries, DNS и многие другие. Данный товар также нередко встречается на GGSel и зачастую по более выгодным ценам, чем у конкурентов.
Порядок действий:
— Зайдите по ссылке на сайт GGSel;
— Выберите продавца, исходя из рейтинга и условий сделки;
— Оплатите транзакцию любым удобным способом из числа предоставленных.
Пополнение Steam через Ckassa
Сервис по пополнению Steam-кошельков запустила известная финтех-компания Ckassa. Комиссия за операцию не берется — только за конвертацию валют в размере около 10%. Пополнять можно как американские, так и СНГ-аккаунты.
— Проходим на сайт по ссылке и вводим логин от аккаунта.
— Следом вводим желаемую сумму и оплачиваем любым удобным способом.
Пополнение Steam через WebMoney
Муторный способ в том случае, если вы прежде не пользовались данной системой.
Для начала нужно создать долларовый кошелек (WMZ) и получить формальный аттестат, приложив скан или фото паспорта. Пополнить счет напрямую не получится, поэтому нам понадобится приобрести валюту через обменник.
Для этого проходим по ссылке, выбираем WMZ, тип оплаты и ищем посредников. Обязательно обращайте внимание на рейтинг.
После того как заветные WMZ появятся на кошельке, можно будет внести средства непосредственно на Steam-аккаунт. Сделать это можно как через сервис WebMoney, так и в самом магазине Valve. В первом случае просто найдите в перечне услуг магазин Valve и введите нужную сумму для зачисления.
Во втором потребуется открыть Steam, перейти во вкладку «Мои игры», после чего нажать на «Пополнить счет» и выбрать WebMoney. Комиссия начинается от 10%.
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