Все доступные способы пополнения кошелька в Steam из России

Даже в непростые времена есть решение.

Санкции, обрушившиеся на Россию, усложнили жизнь геймерам. Консоли, аксессуары и игры, ввезенные посредством параллельного импорта, сильно прибавили в стоимости. А цифровые покупки совершать стало гораздо сложнее.

Из нашего материала вы узнаете о разных способах покупки игр и дополнений в Steam в непростых для россиян реалиях 2024-го.

Пополнение Steam скинами

Если вы успели накопить энное количество внутриигровых предметов или скинов, то их можно продать на торговой площадке Steam.

Для этого зайдите в свой инвентарь, наведите курсор на интересующий предмет и ознакомьтесь с описанием и ценой.

Как пополнить Steam в России в 2024 году. Фото Lis-skins

Для продажи необходим Steam Guard, а если он отсутствует — придется ждать 15 дней до момента активации. Также стоит помнить о том, что Valve берет комиссию за продажу товаров на своей площадке.

В случае, если ничего подходящего для продажи у вас не нашлось, можно купить товар на сторонних ресурсах и продать его.

Как видите, способ довольно муторный. К тому же после принятия трейда будет действовать недельное ограничение на транзакции.

Пополнение с помощью зарубежных банковских карт

Если вам повезло когда-либо обзавестись иностранной банковской картой ,или у вас есть хорошие знакомые за границей с зарубежной картой, которых вы сможете попросить о помощи, то пополнить счет в Steam не составит труда. Правда, для этого придется создать новый аккаунт или сменить регион существующего. Делается это следующим образом:

— Для начала нужно поменять IP-адрес известным способом;

— Затем необходимо зайти в Steam, открыть настройки аккаунта и кликнуть на «Изменить страну магазина»;

Как пополнить Steam в России в 2024 году. Фото Спорт-Экспресс

— Следом потребуется ввести адрес проживания и телефон — эти данные можно без проблем найти в Сети. А вот верифицировать подключенную к аккаунту карту уже придется должным образом.

Отметим, что смена региона в Steam возможна лишь при соблюдении трех условий:

Аккаунту должно быть не меньше трех месяцев; Последняя смена региона произошла не ранее трех месяцев назад; Аккаунт не заблокирован за те или иные нарушения.

Пополнение Steam через виртуальную карту

Данный способ идентичен, за исключением того, что для транзакций будет использоваться виртуальная карта. В наше время существует множество сервисов, предоставляющих такие карты. Стоит лишь поискать.

За пример можем взять тот же Oldu Bil. Однако есть и минус у данного способа — при создании зарубежных банковских карт придется немного «попотеть» и углубиться в тему, ведь инструкция довольно обильная. Поскольку процесс многоэтапный, мы расскажем о нем в общих чертах. Однако а если вам потребуется подробная инструкция, то ее запросто можно отыскать в сети.

— Регистрируемся на ресурсе и заходим в баланс;

— Вводим номер карты, на которую хотим положить деньги;

Как пополнить Steam в России в 2024 году. Фото DTF.

— Пополняем счет любым из предоставленных способов. Здесь же можно ознакомиться с комиссией.

Как пополнить Steam в России в 2024 году. Фото DTF.

Также важно помнить о том, что существуют месячные лимиты на пополнение карты. Например, в случае с Турцией это 2750 лир.

Еще одним альтернативным вариантом наподобии OlduBil станет — Delims. Этот сервис позволяет выпустить виртуальную карту Mastercard номиналом от 2000 до 200 000 тенге. По актуальному курсу это от 4,17 до 416 долларов. Процесс регистрации довольно прост и расписан на официальном сайте.

Как пополнить Steam в России в 2024 году. Фото Спорт-Экспресс

Неудобств тут два. Во-первых, уже готовую карту нельзя пополнить и придется выпускать новую. Во-вторых, Delims подойдет только для казахстанского аккаунта. Поэтому придется создавать новый или менять регион на существующий.

Пополнение Steam через GGSel

GGSel — популярная и проверенная площадка, специализирующаяся на продаже цифровых товаров. Местные продавцы также предлагают услугу по пополнению счета Steam. Комиссия варьируется в зависимости от селлера и обычно начинается с 5%. Но бывает и так, что продавцы устраивают акции, в рамках которых возможно пополнение счета без комиссии.

Для пополнения счета через маркетплейс GGSel выполните следующие действия:

— Перейдите по ссылке в категорию «Пополнение кошелька Steam»;

— Заполните необходимые поля;

— Нажмите кнопку «Оплатить» и подтвердите покупку.

Как пополнить Steam в России в 2024 году. Фото Спорт-Экспресс

Преимущества пополнения Steam в GGSel — минимальная комиссия (в данный момент ниже, чем у конкурентов, вроде Plati.Market, где средний сбор составляет порядка 12%) и безопасность сделки. Гарантом выступает сама площадка. Если что-то пойдет не так, то средства будут возвращены в полном объеме.

Пополнение Steam через банки и сотовых операторов

Ряд банков и операторов мобильной связи предоставляют услугу пополнения кошелька Steam, в том числе российского. У каждого из них есть свои плюсы и минусы, давайте рассмотрим подробнее.

ВТБ

— Проходим по ссылке и вводим свой логин Steam.

Как пополнить Steam в России в 2024 году. Фото Спорт-Экспресс

— Указываем сумму в долларах — внизу видим, сколько нужно заплатить в рублях.

— Вбиваем данные банковской карты и нажимаем на «Продолжить».

Банк не берет комиссию за услуги, однако заплатить за конвертацию валют все же придется — около 15% от суммы, что на порядок выше по сравнению с GGSel. Также для осуществления операции необходимо быть клиентом ВТБ.

МТС

Один из самых простых и удобных способов, но вместе с тем и довольно дорогой — комиссия за конвертацию средств может составлять до 22%.

Порядок действий:

— Переходим на сайт по ссылке;

Как пополнить Steam в России в 2024 году. Фото Спорт-Экспресс

— Выбираем страну аккаунта. Пополнение американских профилей производится при помощи ваучеров с фиксированной суммой: от 5 до 100 долларов. Инструкцию по их активации пришлют на указанный вами электронный ящик.

Как пополнить Steam в России в 2024 году. Фото Спорт-Экспресс

— В случае с аккаунтами из России и стран СНГ все проще — вводим точное количество денег, название профиля в Steam и кликаем на «Оплатить».

— Далее нужно отсканировать QR-код в приложении банка, подключенного к СПБ. Комиссия за перевод средств не взимается. Быть клиентом МТС необязательно.

СБЕР / Т-БАНК

СБЕР / Т-БАНК периодически то открывают, то закрывают возможность пополнения счета Steam-аккаунта. На момент публикации материала все работает — рассмотрим процесс на примере «Сбера»:

— Запустите мобильное приложение и перейдите в раздел «Платежи»;

— Далее кликните на «Развлечения» и вбейте в поиске Steam;

Как пополнить Steam в России в 2024 году. Фото Habr

— Введите нужную сумму и совершите транзакцию.

За конвертацию валют Steam возьмет комиссию.

QIWI

Многие пользователи все еще интересуются пополнением Steam через Qiwi, оно и неудивительно, ведь долгое время этот способ был одним из самых выгодных и удобных. Однако, к великому разочарованию, у Qiwi отозвали лицензию и пополнить счет с помощью этого способа — не выйдет.

Пополнение Steam с помощью подарочных карт

Подарочные карты — это ваучеры, вносящие на счет строго фиксированные суммы. Это не очень удобно, но зато подарочные карты зачастую обходятся выгоднее пополнения через продавцов и посредников.

Купить их можно на ряде маркетплейсов, включая OZON, Wildberries, DNS и многие другие. Данный товар также нередко встречается на GGSel и зачастую по более выгодным ценам, чем у конкурентов.

Порядок действий:

— Зайдите по ссылке на сайт GGSel;

Как пополнить Steam в России в 2024 году. Фото Спорт-Экспресс

— Выберите продавца, исходя из рейтинга и условий сделки;

— Оплатите транзакцию любым удобным способом из числа предоставленных.

Пополнение Steam через Ckassa

Сервис по пополнению Steam-кошельков запустила известная финтех-компания Ckassa. Комиссия за операцию не берется — только за конвертацию валют в размере около 10%. Пополнять можно как американские, так и СНГ-аккаунты.

— Проходим на сайт по ссылке и вводим логин от аккаунта.

Как пополнить Steam в России в 2024 году. Фото Спорт-Экспресс

— Следом вводим желаемую сумму и оплачиваем любым удобным способом.

Пополнение Steam через WebMoney

Муторный способ в том случае, если вы прежде не пользовались данной системой.

Для начала нужно создать долларовый кошелек (WMZ) и получить формальный аттестат, приложив скан или фото паспорта. Пополнить счет напрямую не получится, поэтому нам понадобится приобрести валюту через обменник.

Для этого проходим по ссылке, выбираем WMZ, тип оплаты и ищем посредников. Обязательно обращайте внимание на рейтинг.

Как пополнить Steam в России в 2024 году. Фото Спорт-Экспресс

После того как заветные WMZ появятся на кошельке, можно будет внести средства непосредственно на Steam-аккаунт. Сделать это можно как через сервис WebMoney, так и в самом магазине Valve. В первом случае просто найдите в перечне услуг магазин Valve и введите нужную сумму для зачисления.

Как пополнить Steam в России в 2024 году. Фото VK Play

Во втором потребуется открыть Steam, перейти во вкладку «Мои игры», после чего нажать на «Пополнить счет» и выбрать WebMoney. Комиссия начинается от 10%.