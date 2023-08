График выхода игр до конца 2023 года: когда можно будет поиграть в Starfield, Spider-Man 2, S.T.A.L.K.E.R. 2 и другие игры

Главное, чтобы мы смогли купить и запустить их в России.

Первая половина 2023 года вышла скучноватой. Большие игровые релизы если и радовали нас, то не так часто. Diablo 4, Dead Space Remake, Resident Evil 4 Remake, Star Wars Jedi: Survivor, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Final Fantasy XVI, Baldur's Gate 3, Hogwarts Legacy и, пожалуй, Dead Island 2. Всего девять заметных игр. И это за шесть месяцев. Несолидно, согласитесь.

Август мы не трогаем, так как он уже начался, а все самое интересное разработчики оставили на осень. Именно осенью многие студии выходят из отпусков и берутся за дело. Если вы до сих пор не знаете, во что будете играть в самое дождливое время года, то вот график выхода новых игр.

Сентябрь 2023 года: релиз Starfield, Mortal Kombat 1 и Payday 3

Выделили в сентябре четыре большие игры. Особняком стоит космическая RPG Starfield от создателей The Elder Scrolls и новая часть культового файтинга Mortal Kombat. Пристегните ремни безопасности и приготовьтесь к отбытию. Нас ждет увлекательное космическое путешествие и... грандиозное месилово с оторванными конечностями и прочими жизненно важными органами.

* Жирным выделены самые, по нашему мнению, важные релизы месяца.

— 5 сентября: Rune Factory 3 Special (ПК / Switch)

— 5 сентября: Chants of Sennaar (ПК / Switch)

— 6 сентября: Starfield (ПК / Xbox Series)

— 8 сентября: Fae Farm (Switch)

— 9 сентября: Party Animals (Xbox One / Series / ПК)

— 12 сентября: MythForce (все платформы)

— 12 сентября: Super Bomberman R 2 (все платформы)

— 14 сентября: Baten Kaitos I & II HD Remaster (Switch)

— 14 сентября: Inspector Gadget — Mad Time Party (PS4 / PS5 / Switch / ПК)

— 18 сентября: Gloomhaven (все платформы, кроме ПК)

— 19 сентября: Mortal Kombat 1 (PS5 / Xbox Series / ПК)

— 19 сентября: Lies of P (все платформы)

— 21 сентября: Payday 3 (PS5 / Xbox Series / ПК)

— 21 сентября: Eternights (PS4 / PS5 / ПК)

— 26 сентября: Mineko's Night Market (ПК / Switch)

— 26 сентября: Harvest Moon: The Wind of Anthos (все платформы)

— 26 сентября: My Time at Sandrock (все платформы)

— 26 сентября: Cyberpunk 2077: Phantom Liberty (ПК / Xbox Series / PS5)

— 26 сентября: Paleo Pines (все платформы)

— 29 сентября: Cocoon (все платформы)

Октябрь 2023 года: релиз Marvel's Spider-Man 2, Assassin's Creed Mirage, Alan Wake 2, Forza Motorsport и Alone in the Dark

Думали, что в сентябре выйдет много классных игр? В октябре их будет еще больше! Именно на это время запланирован релиз эксклюзива о Человеке-пауке. Экшен с элементами хоррора про писателя Alan Wake 2 выйдет за несколько дней до Хеллоуина. А фанаты игр про ассасинов смогут насладиться Assassin's Creed Mirage, которая по духу будет близка к классическим частям серии.

— 3 октября: Silent Hope (ПК / Switch)

— 5 октября: Cricket 24 (все платформы)

— 6 октября: Sword Art Online Last Recollection (все платформы)

— 10 октября: Forza Motorsport (ПК / Xbox Series)

— 12 октября: Assassin's Creed Mirage (все платформы)

— 13 октября: The Lords of the Fallen (ПК / PS5 / Xbox Series)

— 17 октября: Alan Wake 2 (ПК / PS5 / Xbox Series)

— 19 октября: Endless Dungeon (все платформы)

— 19 октября: Gangs of Sherwood (PS5 / Xbox Series / ПК)

— 20 октября: Marvel's Spider-Man 2 (PS5)

— 20 октября: Super Mario Bros Wonder (Switch)

— 23 октября: Just Dance 2024 Edition (PS5 / Xbox Series / Switch)

— 24 октября: Metal Gear Solid Collection Vol 1 (ПК / PS5 / Xbox Series)

— 24 октября: Cities: Skylines 2 (ПК / PS5 / Xbox Series)

— 24 октября: Crymachina (ПК / PS5 / Xbox Series / Switch)

— 25 октября: Alone in the Dark (ПК / PS5 / Xbox Series)

— 31 октября: Headbangers Rhythm Royale (все платформы)

— 31 октября: Naruto x Boruto: Ultimate Ninja Storm (все платформы)

— октябрь: Total War: Pharaoh (ПК)

— октябрь: PlateUp! (все платформы)

Ноябрь 2023 года: релиз The Day Before

Основная пачка больших релизов ближайшей осени запланирована на сентябрь и октябрь. Обычно раньше в ноябре игр было много, но пока график выхода игр в этом месяце выглядит, скажем так, скудновато. Может быть, еще кто-то добавится позже, но на данный момент имеем лишь один значимый релиз в ноябре — The Day Before. Напомним, что это зомби-экшен в открытом мире от российской студии, который сильно напоминает The Division от Ubisoft.

— 2 ноября: Star Ocean The Second Story R (Switch)

— 2 ноября: Thirsty Suitors (все платформы)

— 3 ноября: WarioWare: Move It! (Switch)

— 10 ноября: The Day Before (ПК / PS5 / Xbox Series)

— 14 ноября: Hogwarts Legacy (версия для Switch)

— 17 ноября: Persona 5: Tactica (PS4 / PS5 / Xbox One / Xbox Series)

— 17 ноября: Super Mario RPG Remake (Switch)

— 30 ноября: Biomutant (версия для Switch)

Декабрь 2023 года: релиз Avatar: Frontiers of Pandora и S.T.A.L.K.E.R. 2

На декабрь запланировано совсем мало игр, но мы уверены, что список еще пополнится. Все-таки до декабря еще четыре месяца. У студий есть время, чтобы определиться, успеют ли они выпустить свои игры до конца года. Если же нет, то увидим мы их уже в начале или середине 2024 года.

Пока же в декабре нас ожидает как минимум один хороший релиз — Avatar: Frontiers of Pandora. Несмотря на то что игра связана с произведениями Джеймса Кэмерона одной вселенной, она не будет напрямую посвящена событиям фильмов, а расскажет независимую историю.

— 1 декабря: Dragon Quest Monsters: The Dark Prince (Switch)

— 7 декабря: Avatar: Frontiers of Pandora (ПК / PS5 / Xbox Series)

— декабрь: S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl (ПК / Xbox Series)

И ждем наконец-то разрешения ситуации со S.T.A.L.K.E.R. 2. Украинская GSC Game World уже несколько раз переносила релиз и теперь планирует выпустить вторую часть шутера до конца декабря. Учитывая трудности с разработкой и слив альфа-версии, не исключаем, что игра будет вновь перенесена.