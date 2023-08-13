Какой будет Mortal Kombat 1: от сюжета до системных требований игры на ПК

И Шанг Цунг такой молодой. И юный сентябрь впереди.

До релиза Mortal Kombat 1 остается чуть больше месяца. Однако уже сейчас очевидно, что NetherRealm пытается вновь переизобрести свой файтинг, освежив хорошо знакомую всем формулу. И что из этого выйдет, пока не совсем понятно. Поэтому собрали все, что известно про игру, в данном материале.

Сюжет Mortal Kombat 1

Новая часть культового файтинга одновременно и перезапускает, и продолжает глобальную историю прошлых частей. В финале Mortal Kombat 11 Лю Канг превратился в бога грома и огня, победил Кронику и с помощью Часов Времени перезапустил вселенную. После этого вся известная история откатилась до момента самого первого турнира «Смертельной битвы».

Все знакомые персонажи омолодились, а их личные истории подверглись значительному обновлению и переосмыслению. А поскольку весь ростер будет представлен заново с новыми ролями и взаимоотношениями, то и будущий проект NetherRealm получил цифру 1 в названии.

Фото Mortal Kombat 1

В новой временной линии Лю Канг выступает хранителем Земного царства, в Эдении правит Милина, а во Внешнем Мире — Синдел. Король Джерад, в оригинальном таймлайне павший во время вторжения сил Шао Кана, тут умирает от покушения.

Кроме того, в трейлерах можно заметить разные детали, демонстрирующие различия старой и новой версий. Китана называет Милину сестрой, Скорпион и Саб-Зиро работают сообща, Герас теперь давний друг Лю Канга, а Барака превратился в таркатана из-за таинственной заразы. Также в трейлерах засветились воины с символикой короля драконов Онаги.

При этом все еще непонятно, кто теперь будет отыгрывать главного злодея. В трейлерах на моменте про «грядущую бурю» из разлома появился Шан Цунг. А учитывая любовь студии к неожиданным поворотам и эпичности, наверняка за колдуном будет стоять фигура масштабнее и опаснее.

Фото Mortal Kombat 1

Наиболее вероятно, что это будет Шао, стремящийся поработить другие миры и стать Каном. А еще в анонсе разработчики упоминали «иммерсионную» сюжетную линию, но в чем она заключается, не объяснили.

Герои из Mortal Kombat 1

Ростер Mortal Kombat 1 будет состоять из переосмысленных версий хорошо знакомых персонажей. Изменениям подвергнутся внешность, мувсет, характер и взаимоотношения между ними. Подтверждено появление следующих героев:

— Лю Кан

— Скорпион

— Саб-Зиро

— Китана

— Милина

— Кенши

— Барака

— Ли Мей

— Рейн

— Джонни Кейдж

— Рейден

— Рейко

— Таня

— Кунг Лао

— Смоук

— Герас

— Рептилия

— Хавик

— Ашра

— Шан Цунг (доступен за предзаказ игры)

— Синдел (персонажа сначала добавили, но вскоре убрали информацию о ней)

Герои из Mortal Kombat 1 Kombat Pack

Разработчики уже анонсировали первое платное DLC, которое выйдет весной 2024 года. Дополнение добавит в Mortal Kombat 1 следующих героев:

— Куан Чи

— Такеда

— Эрмак

— Хоумлендер («Пацаны»)

— Миротворец (DC)

— Омни-Мэн («Неуязвимый»)

DLC будет содержать уникальный скин для Джонни Кейджа в виде внешности Жан-Клода Ван Дамма. Также, по слухам, в файтинге может появиться еще один предполагаемый герой, которым якобы окажется Конан-Варвар.

Игровой процесс в Mortal Kombat 1

Геймплейная основа Mortal Kombat 1 остается верна канонам серии. Тут и красочные бои, и множество бойцов со своими особыми приемами и комбо ударами, а также увороты, блоки и прыжки. Кроме того, в роликах уже показали новые кровавые и жестокие фаталити, по которым так скучали фанаты.

Главным нововведением в боевой системе должна стать механика камео-персонажей. Ее суть в том, что перед сражением нужно выбирать не только основного бойца, но и героя поддержки, который периодически будет врываться в бой. Он может использовать как свои спецприемы, так и дополнять или расширять комбоудары, тем самым помогая выстраивать длинные комбинации, прерывая атаки врага и даже проводя совместные фаталити.

Фото Mortal Kombat 1

На каждое камео тратится полоска вверху экрана, вокруг портрета персонажа, а каждый спецприем стоит половину шкалы. На каждого подобного героя приходится по четыре особых удара, включая лаунчер, что отправляет противника в полет.

В этот же момент игровой аватар остается беззащитным, что может привести к печальным последствиям. Если противник сумеет нанести удар по нему до того, как камео начнет собственную атаку, то полоска истощится, боец останется с уроном, а попытка окажется потрачена впустую.

Камео-персонажи выделены в отдельный ростер, включающий как героев из базовой версии игры, так и уникальных бойцов. На данный момент список выглядит следующим образом:

— Горо

— Дарриус

— Джакс

— Кано

— Кунг Лао

— Мотаро

— Саб-Зиро

— Сайракс

— Сарина

— Сектор

— Скорпион

— Соня Блейд

— Страйкер

— Фрост

Другим нововведением в местной боевке станет появление комбо в воздухе. Для этого требуется подбросить противника с помощью лаунчера и, пока он не упал, выполнить серию ударов. Умелые игроки наверняка научатся жонглировать противником как им угодно.

Фото Mortal Kombat 1

Появятся и другие мелочи по типу возможности блокировать удар сверху, быстро сблизиться с врагом путем отмены дэша, режим Fatal Blow, который активируется на исходе шкалы здоровья. Можно заметить, что большинство новшеств делают акцент на атаку и направлены на увеличение зрелищности, ускорение боев и общее упрощение по механикам.

Кроме изменений в боевой системе, разработчики обещают добавить в игру новые режимы. На данный момент известно про традиционный сюжетный режим, которому уделят намного больше внимания, чем в прошлые разы, и многопользовательские баталии.

Драться можно будет как за одним устройством, так и по сети в режиме онлайн. Фанаты также ожидают добавления функции кросс-плея и кросс-прогресса, позволяющих столкнуться в поединке владельцам разных платформ.

Графика Mortal Kombat 1

С графикой в новой «Смертельной битве» получилась неоднозначная ситуация. С одной стороны, арены выглядят гораздо красивее, чем в той же MK 11. Авторы добавили больше деталей, а камера берет интересные ракурсы, из-за чего возникает ощущение полноценных «живых» локаций.

Фото Mortal Kombat 1

С другой же стороны, картинка приобрела мультяшный эффект. Ожидаемой многими фотореалистичной графики нет, а коронное ультранасилие с расчлененкой выглядит как-то искусственно.

В качестве другого недостатка отмечаются лицевые анимации, которые остались на уровне прошлых частей. По сравнению с последними итерациями никакого скачка вперед так и не случилось.

Издания Mortal Kombat 1

По Mortal Kombat 1 будет выпущено обычное издание стоимостью $ 70, премиальное за $ 110 и коллекционное за $ 250. Предварительные заказы стартовали с 19 мая.

Фото Mortal Kombat 1

Игроки, купившие премиальное издание, получат 1250 драконьих кристаллов (внутриигровой валюты), боевой набор Kombat Pack 1, а также доступ к игре на пять дней раньше официальной даты, а именно с 14 сентября.

Kollector's Edition включает в себя стальную упаковку для диска с игрой, статуэтку Лю Канга, стикеры, три принта, эксклюзивный стилбук, уникальный скин Лю Канга, Kombat Pack 1, 2700 драконьих кристаллов и доступ к персонажам дополнения на неделю раньше.

Дата выхода Mortal Kombat 1

Релиз Mortal Kombat 1 запланирован на 19 сентября 2023 года.

Платформы, на которых выйдет Mortal Kombat 1

Игра выйдет на ПК, PlayStation 5, Xbox Series и Nintendo Switch.

Системные требования Mortal Kombat 1 на ПК

Минимальные требования:

— ОС: Windows 10 (64 бит)

— Процессор: Intel Core i5-6600 / AMD Ryzen 3 3100 / Ryzen 5 2600

— Видеокарта: GeForce GTX 980 / AMD Radeon RX 470

— Оперативная память: 8 Гб

— DirectX: 12

— Место на диске: 100 Гб

Рекомендуемые требования:

— ОС: Windows 10, 11 (64 бит)

— Процессор: Intel Core i5-8400 / AMD Ryzen 5 3600X

— Видеокарта: GeForce GTX 1080 Ti / AMD Radeon RX 5700 XT

— Оперативная память: 8 Гб

— DirectX: 12

— Место на диске: 100 Гб