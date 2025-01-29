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Что такое DeepSeek: новая нейросеть обогнала по популярности ChatGPT

Дмитрий Сироватко
Корреспондент
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Фото finance.yahoo.com
Китайцы и тут преуспели.

DeepSeek — проект одноименной китайской компании, основанной в мае 2023 года. Эта нейросеть сразу громко заявила о себе, а в январе 2025-го и вовсе произвела эффект разорвавшейся бомбы.

Сотни обсуждений, падение акций крупных мировых IT-гигантов. Рассказываем, чем так примечательна DeepSeek, потеснившая знаменитый ChatGPT.

Причины ажиотажа вокруг DeepSeek

Первые полтора года никто не воспринимал будущего конкурента всерьез, поскольку первые две версии DeepSeek были по большей части ориентированы на внутренний рынок. Ситуация в корне изменилась после выхода DeepSeek-V3 в декабре прошлого года. По заявлениям создателей, нейросеть обучили всего за два месяца, вложив в ее развитие порядка 5,5 млн долларов.

Для сравнения — OpenAI добилась аналогичного прогресса за больший срок и потратив более 100 млн долларов. Как известно, в информационной войне хороши все средства, поэтому в DeepSeek вполне могли «приукрасить» свои заслуги. Но как бы там ни было, ряд независимых тестов показал превосходство китайской разработки над GPT-4. Это первое. И второе — стоимость акций ведущих IT-компаний начала стремительно падать. Причина — инвесторы всерьез засомневались в оправданности столь внушительных финансовых вложений.

Немаловажно и то, что обе версии DeepSeek (V3 и более продвинутая R1) — проекты с открытым исходным кодом, поэтому их возможности могут совершенствоваться благодаря стараниям энтузиастов.

Что умеет DeepSeek

Пользователям доступны две версии нейросети. Первая, DeepSeek-V3, работает примерно так же, как и классическая ChatGPT — генерирует тексты и отвечает на вопросы. Вторая, «думающая» DeepSeek-R1, дает более развернутые ответы, выполняет сложные задачи и составляет логические цепочки. В некоторых случаях нейросеть даже перепроверяет выводы или берет время на размышления.

Принцип работы DeepSeek-V3.

Если говорить более развернуто, то возможности DeepSeek включают в себя:

— ответы на вопросы,
— решение математических задач,
— перевод текста,
— поиск информации.

Как пользоваться DeepSeek

Конкретно в России новинка стала крайне популярной из-за отсутствия ограничений. Не нужно пользоваться всем известными обходными путями для того, чтобы опробовать нейросеть. К тому же вам не нужно оформлять платные подписки, но не исключено, что на фоне огромного спроса создатели DeepSeek изменят это правило или введут ограничения на определенные функции.

Но пока что это только догадки, поэтому пользоваться нейросетью можно тремя способами: на официальном сайте или с помощью приложений для Android и iOS. Радует и то, что регистрироваться на сервисе с помощью электронной почты или номера телефона необязательно. Тем более что из-за наплыва пользователей с этим могут быть проблемы. Достаточно логина через аккаунт Google.

Иконки DeepSeek и ChatGPT.

После авторизации мы попадаем в диалоговое окно с предельно лаконичным интерфейсом. Можно прикрепить текстовый файл или картинку размером не более 100 мегабайт, а также переключиться на R1 для решения более сложных задач.

Нейросеть распознает язык ввода, поэтому несведущим в английском бояться нечего. Интерфейс мобильных версий не отличается от веб-страницы.

Хуже или лучше? Сравнение с ChatGPT

Сперва поговорим о плюсах. И главный — бесплатный доступ к нейросети. Для россиян это еще и отсутствие ограничений ввиду санкций. Другое важное достоинство — открытый исходный код.

Слабые стороны по сравнению с ChatGPT — нет поддержки голосового ввода, нейросеть не умеет работать со ссылками и рисовать картинки. Справедливости ради — последнее творение OpenAI тоже делает это не самостоятельно, а обращается за помощью к другой разработке компании в лице DALL-E.

И напоследок — нейросеть игнорирует большинство вопросов, касающихся внутренней политики Китая. Впрочем, кому в России до этого есть дело.

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