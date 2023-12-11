Лучшие российские игры 2023 года

В этот список могла бы войти The Day Before, но игра провалилась по полной программе.

Этот год стал знаковым для российской индустрии видеоигр, если закрыть глаза на грандиозный провал The Day Before от якутской студии Fntastic.

В остальном отечественные разработчики продолжают анонсировать игры и расширять границы жанров, что в конечном счете превращается в контент мирового уровня. Вспоминаем проекты, которые показали сильные стороны российского геймдева по итогам 2023 года.

Atomic Heart (21 февраля 2023 года)

Шумиха мирового масштаба — именно так можно назвать этот шутер. Самый ожидаемый релиз 2023 года от российской студии Mundfish, который на протяжении нескольких месяцев занимал топовые места в чартах Epic Games и Steam, а также породил колоссальное количество мемов и теорий.

В основе сюжета лежит альтернативная история СССР, где рабочая сила заменяется роботами, чтобы восполнить потери, вызванные чумой. Но, когда некоторые машины выходят из строя, майору «П-3» Нечаеву предстоит уничтожить их и раскрыть заговор, стоящий за экспериментами на объекте 3826.

Мир Atomic Heart настолько самобытен, что исследовать его — одно удовольствие. Многих поразили не только яркие персонажи и эстетика СССР в стиле пост-панк, но и ремиксы на аутентичные советские хиты, которые звучали во время сражений. Боссов, правда, здесь не так много, как в Bioshok, с которой часто сравнивают Atomic Heart. Но это никак не мешает проходить игру по всем канонам экшена.

Фото Mundfish

Игрокам предоставлена возможность бить врагов самыми разными способами: оглушать током или замораживать и откидывать их подальше от себя. Все это возможно благодаря особой перчатке ХРАЗ, которая наделяет Нечаева сверхъестественными способностями. Для прокачки этих способностей требуется вещество, которое можно найти в побежденных врагах или внутри локаций.

В то время как большинство RPG полагаются на статистику и плавающие цифры для отображения урона, в Atomic Heart есть детальные модели, которые позволяют вести ударный бой. Это позволяет ощущать наносимый ими урон, а не просто стремиться снести полоску ХР до нуля.

Многие критики выделяют и сеттинг, и дизайн, и визуал, говоря о том, что игра удалась и похожа на «советский вариант атомного панка».

Gripper (29 марта 2023 года)

Gripper шагала к релизу целых пять лет через метаморфозы, производственный ад и приближение к забвению. Однако Heart Core вывела свое творение к финишной черте, пройдя через множество испытаний и вытянув из них уроки.

По сюжету Нон — главный герой — давным-давно уехал из родного дома, но внезапное S.O.S. от матери заставляет его снова шагнуть в сторону родных краев. В место, поглощенное искусственным интеллектом (ИИ) Зеро, Нон возвращается, дабы узнать, что изменилось за время его отсутствия.

Фото Gripper

Игровая основа разбита на два компонента. В первом пользователь едет на своем байке от базы до босса по тоннелю с преградами через шипы, лазеры, силовые поля, пылающие лопасти, баррикады и прочие испытания в духе аркадных раннеров. Одни преодолеваются ловким маневрированием, другие — с помощью быстрых движений. У игрока есть всего четыре жизни на весь заезд — любое столкновение отнимает жизнь, а если потерять все, то придется начинать с начала.

Это испытание, кажется, жестким, но последовательность и расположение преград запоминаются очень быстро. Сами трассы — сбалансированные и не настолько короткие, чтобы пройти их мельком, но и и не такие длинные, чтобы заскучать.

Voidtrain (10 мая 2023 года)

Voidtrain — это новая крафтовая игра на выживание от HyperTrain Digital, которая вышла 10 мая 2023 года на ПК. Игроки могут пройти ее как в соло, так и с друзьями в кооперативном режиме для 4-х игроков, взяв на себя роль инженеров, которые оказались в таинственной Пустоте.

В конце концов необходимо построить собственный поезд с нуля из системы двигателей и нескольких вагонов для перевозки предметов. По мере освоения пустоты также можно создавать полезные предметы: рабочие столы, плавильни, сад и другие постройки, которые помогут продвинуться вперед.

Фото Voidtrain

Однако геймплей не ограничивается только поездом: по ходу игры будут попадаться аванпосты и арены, которые проверят ваши боевые навыки, но за их прохождение полагается достойная награда. Игроки также смогут найти и приручить очень милые формы жизни под названием Rofleemo.

В Voidtrain предствлены красивые локации — даже в самом начале, когда окружающий мир выглядит пустым, он все равно навевает чувство спокойствия, в то время как освещение помогает игрокам быть готовыми к постоянно меняющейся пустоте, намекая на то, какой мир вам предстоит исследовать.

Кужлёвка (20 июня 2023 года)

Кужлёвка — игра из той категории, когда просто необходимо полностью погрузиться в геймплей. Сюжет завязывается в начале 90-х, когда инопланетный корабль свалился в российской деревне. Пришельцы не спешат налаживать контакт, а изучают человечество через исполнение желаний внутри тарелки.

Главная миссия — познакомиться с инопланетянами и помочь им лучше понять человечество. Кстати, задачи, поставленные перед игроком, не из простых — здесь нет четкой и единственно верной ветки. Иногда игра выражает свои мысли прямо, иногда абстрактно, но всегда с философским подтекстом. На выходе получается душевное, немного спорное и в своем роде уникальное произведение.

Фото Кужлёвка

Сюжет кипит отсылками и шутками, которые поймут только те, кто знает культуру стран СНГ. Философские концовки — одна из главных фишек игры — есть почти в каждом квесте, а мелкие задания настолько запали в душу игрокам, что в отзывах многие пишут о многократном прохождении одной и той же истории.

Над дубляжом работали уже знакомые в сообществе актеры — например, Всеволод Кузнецов, озвучивший Геральта из «Ведьмака». Также участвовали Юрий Анпилогов, Владимир Голицын, Борис Репетур и Игорь Старосельцев. И здесь не просто озвучка, а настоящий сборник известных персонажей.

Разработчики уверяют, что в Кужлевке они создали атмосферу «бабушкиной деревни», которая будет близка российским геймерам.

The Bookwalker: Thief of Tales (22 июня 2023 года)

Это игра не просто про героя, который любит читать книги. Это игра про выдуманные книгами миры, где предстоит встретить уникальных персонажей.

Сюжет разделяется на две неравные части. Перед тем как погрузиться в мир книг, герой проводит время в своей квартире, где взаимодействует с соседями, берет заказы и отвечает на телефонные звонки. Хотя в квартире мы проводим немного времени, она служит важным элементом в начале и конце каждой главы. Гораздо больше внимания уделяется путешествиям по книжным мирам, представленным в изометрической перспективе, как в The Sims.

Неожиданно для многих сюжет не перегружен избыточными диалогами. Игрок попадает в книги, но не видит тексты; получается, что сеттинг — это просто заданные места и ситуации.

Фото The Bookwalker: Thief of Tales

Кроме того, игра постоянно ограничивает в ресурсах, стимулируя более глубокое изучение локации. Например, некоторые двери не откроются без отмычки или лома, поэтому приходится «пылесосить» каждую комнату в поисках материалов и создавать инструменты на верстаке.

А некоторые — вовсе не играют роли в сюжете, но открыть их можно иными способами — пожертвовать здоровьем или выполнить побочный квест. За это не полагается никаких призов, кроме ачивок, но это не убавляет желания узнать подробности каждого вымышленного мира.

Русы против ящеров (27 сентября 2023 года)

Мем, превратившийся в целую культуру и всколыхнувший все российское игровое сообщество. Русы против ящеров — слэшер, который уверенно держится в топах российского «Стима», обогнав Lies of P и Team Fortress 2.

Фото Русы против ящеров

Идею воплотила студия the Bratans. Всего за 42 рубля геймеры могут стать настоящими древнерусскими воинами и сразиться с инопланетными захватчиками. Локации в игре разработаны по образам из русских сказок — от Байкальска и Тувы до самой Гипербореи.

Релиз состоялся 27 сентября 2023 года, и с тех пор игру про баталии древних русов и ящеров похвалили на Steam целых 97% игроков, собрав более пяти тысяч оценок. Геймерам нравится не только боевка и экстерьеры, но и музыка, которая впечатляет не меньше, чем сам релиз игры.

Torn Away (29 сентября 2023 года)

Жестокость войны — излюбленная тема во всех видах игр. О чем иногда забывают, так это о ее влиянии на людей, которые вынуждены мириться с последствиями. Torn Away исследует войну в другом свете. В ней рассказывается о том, как потеря семьи сказывается на беззащитном ребенке.

В игре вы будете хотеть, чтобы Ася, главная героиня, испытала что-то положительное на протяжении всей ее истории.

Фото Torn Away

Torn Away — это сайд-скроллер (вид сбоку) с инновационными геймплейными переключениями, которые помогают рассказать историю одинокой девочки в Сталинграде. Речь идет о том, насколько решительно настроены дети, лишь бы быть в безопасности. Это замечательная игра для любителей истории, а также для тех, кто ищет сеттинг, сфокусированный на повествовании.

Warhammer 40,000: Rogue Trader (7 декабря 2023 года)

Owlcat, создатели Pathfinder и Breathedge, решили порадовать свою аудиторию еще одним хитом в жанре cRPG — Warhammer 40000: Rogue Trader. Хоть это и не «Атомик Харт» по уровню обсуждений в Сети, но по качеству игр эта студия определенно занимает одну из лидирующих позиций в русском топе.

В центре внимания — приключения вольного торговца, который вместе со своими приятелями скитается по системам в Коронусе, самой опасной, а потому малоизученной части вселенной.

И вот, 7 декабря, состоялся долгожданный релиз. У Warhammer 40,000: Rogue Trader уже более 10 тысяч геймеров на Steam и положительные отзывы льются рекой.

Фото Warhammer 40,000: Rogue Trader

Множество пользователей хвалят игру за атмосферу мира, которая знакома всем поклонникам вселенной Warhammer 40,000. Некоторые говорят, что это мрачное приключение, прежде всего, создано для настоящих фанатов жестокого мира будущего и, особенно для тех, кто разбирается в его сложном лоре и мифологии.

Игра предоставляет огромный игровой простор для развития своего персонажа, благодаря системе «архетипов», которая включает в себя классы и навыки. Это, конечно, новичков может немного отпугнуть, учитывая огромное разнообразие среди классов и сотен «талантов». К тому же каждый класс имеет свои фишки, которые создают массу комбинаций и множество вариантов прохождения.

Судя по первым отзывам, задания, квесты и диалоги между персонажами выполнены на высшем уровне. Локации, компаньоны и прочая подобная атрибутика также заслуживают аплодисментов.