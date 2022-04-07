10 качественных и доступных VPN-сервисов для России

С течением времени нам приходится сталкиваться с такими вещами как блокировка интернет-ресурсов и сервисов на территории России все чаще и чаще. На фоне всех этих проблем начинают набирать популярность VPN-сервисы.

До начала санкций список доступных VPN был намного шире, однако сейчас доступ к некоторым VPN и вовсе ограничивается, а в некоторых доступных сейчас наблюдаются проблемы с оплатой. Предлагаем вместе разобраться какие VPN полностью доступны и не столкнулись с проблемами после введения санкций.

Avira Phantom VPN.

Бесплатный вариант этого сервиса позволяет тратить по 500 мегабайт в день на вполне приемлемой скорости, из прочих достоинств стоит отметить удобность использования на разных девайсах с помощью общей учетной записи. Доступно на Андроид, IOS и ПК.

Безлимитный трафик можно активировать за 416 рублей в месяц или 3118 рублей в год.

Hola VPN.

Еще один замечательный бесплатный вариант VPN со своими нюансами. Hola VPN имеет опцию бесплатного браузера, но в обмен на бесплатное использование вам придется поделиться своим IP-адресом с другими пользователями. Это может быть небезопасно, но это бесплатно.

Платная версия VPN стоит 2.99 долларов США в месяц и предлагает стандартный набор гарантий возврата денег в течение 30-дней если вам не понравится и стабильную скорость.

Hola VPN работает на ПК, смартфонах, телевизорах, приставках и роутерах. Поддерживаемые платформы: Windows, Mac OS, Android, iOS, Xbox, PlayStation, AppleTV, SmartTV.

CyberGhost.

Многие авторитетные издательства и журналы такие как Forbes окрестили этот сервис лучшим в своем деле. Демократичная цена, не 30, а 45 дней гарантии возврата средств, 91 доступная страна для соединения и 6 тысяч серверов.

Если покупать сразу на 3 года, то цена одного месяца выходит 1.84 доллара. Оплатить можно с помощью биткоинов или с баланса телефона, который поддерживает Google Pay.

ZenMate.

ZenMate является одним из самых популярных VPN решений. Множество серверов в 80 странах мира, привлекательная цена в 2.25 доллара в месяц и бесплатный 7-дневный период. Можно установить бесплатное браузерное расширение ZenMate. Но скорость обеспечиваемая этим средством не превысит 16 мбит/c.

Сервис работает на OC Windows, Mac, Linux. Также есть специальное расширение для: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge.

Proton VPN.

Хороший VPN-cервис особенностью которого является его бесплатная версия которая ограничивает не трафик, а скорость вашего интернет-соединения. Также вместо 64 стран в платной версии в бесплатной доступны сервера всего в 3 странах.

Цены на платную версию начинаются от 4 долларов, доступна оплата криптовалютой.

ProtonVPN совместим с ОС Windows, Mac, Linux, Android и IOS.

Touch VPN.

Бесплатный тариф этого VPN-сервиса предлагает 500 мб интернета в день на неограниченной скорости без регистрации, довольно быстрое и мобильное решение.

Цена платной версии однако довольно высока и составляет 6.5 долларов в месяц. В платный пакет входит: повышенная скорость, выбор сервера и подключение до 5 устройств.

Поддерживаемые платформы: работает на ПК и смартфонах. Есть расширения для браузеров google chrome и mozilla firefox.

Express VPN.

Уже год как заблокированный сервис Express VPN продолжает работать в привычном режиме. 30 дневная гарантия возврата денег в случае если VPN вас не устроил и цена от 6.67 долларов в месяц.

Одно из очевидных превосходств Express VPN в сравнении с другими сервисами это скорость его соединения которая часто оказывается выше чем во всех остальных VPN. Оплатить можно криптовалютой и Qiwi.

Платформы приложений: Windows, Mac, iOS, Android, Linux, BlackBerry, Kindle Fire, роутеры.

Поддерживаемые платформы: все вышеперечисленное, а также Chromebook, Windows Phone. Прокси-сервис (не VPN) для игровых консолей, Roku, Apple TV, Amazon пожарной Стик, Boxee

Nord VPN.

Один из долгожителей индустрии Nord VPN предлагает стандартный пакет услуг с возвратом средств и тестовыми бесплатными сроками с автоматическим выбором быстрейшего соединения. Цены начинаются от 3.49 долларов за месяц в зависимости от тарифа. Оплата доступна в криптовалюте и Union Pay.

Платформы приложений: Win, Mac, Android, IOS

Поддерживаемые платформы: Win, Mac, Android, IOS, Chrome OS, Linux, Windows Phone, с открытым исходным кодом и брендовые маршрутизаторы

Hide.My.Name.

В сервисе Hide.My.Name доступен бесплатный 24-часовой пробный период, после которого в случае если вас все устроило вам будет предложена оплата.

670 рублей в месяц, оплата доступна через Яндекс.Деньги,Qiwi и криптовалюты.

Приложение hidemy.name доступно на всех популярных операционных системах: Windows, macOS, Android, iOS, Linux. Также есть возможность настройки VPN на роутерах и AndroidTV.

SurfShark.

Качественный и надежный, но дорогой SurfShark предлагает стандартные 30 дней на возврат денег, 1700 серверов и 65 стран за 1300 рублей в месяц, поддерживается оплата WebMoney, Union Pay и криптовалютами.

Вы можете скачать Surfshark VPN для Windows, macOS, Linux, iOS и Android, установить расширения для Chrome и Firefox. Используя Surfshark, настроить роутер можно с моделями DD-WRT, Tomato и AsusWRT.

Гэсэр Галсанов