«Золотой Айфон» из шоколада стоит дороже настоящего

180 тысяч даже за iPhone 15 Pro Max — не самая плохая цена. Но что если он не будет работать? Как ни странно, именно такое предложение делает своим покупателям российская фирма Caviar.

Их «Шоколадный iPhone» — это буквально плитка очень хорошего и дорогого шоколада в форме смартфона от Apple, покрытая съедобным пищевым золотом.

Фото Caviar