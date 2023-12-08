«Золотой Айфон» из шоколада стоит дороже настоящего
180 тысяч даже за iPhone 15 Pro Max — не самая плохая цена. Но что если он не будет работать? Как ни странно, именно такое предложение делает своим покупателям российская фирма Caviar.
Их «Шоколадный iPhone» — это буквально плитка очень хорошего и дорогого шоколада в форме смартфона от Apple, покрытая съедобным пищевым золотом.
Фото Caviar
Предполагается, что дарить его будут на новогодние праздники под просмотр фильма «Вонка» — приквела «Чарли и шоколадной фабрики».
Источник: Caviar
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