Жан-Клод Ван Дамм сразится в Mortal Kombat 1

Многие знают, что Джонни Кейдж из Mortal Kombat был вдохновлен Жаном-Клодом Ван Даммом — в частности, его персонажем из известного фильма о боевых искусствах «Кровавый спорт».

Именно поэтому в Mortal Kombat 1 появился скин с Ван Даммом для Джонни Кейджа — и сейчас мы впервые увидели, как он выглядит. Ожидаемо, выглядит он вполне неплохо.

Чтобы поиграть «в шкуре» известного бельгийского актера придется купить первый пак DLC.