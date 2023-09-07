Видеоигры
Новости
Главная
Видеоигры

Сегодня, 22:30

Жан-Клод Ван Дамм сразится в Mortal Kombat 1

Богдан Виноградов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Mortal Kombat 1.
Фото NetherRealm Studios

Многие знают, что Джонни Кейдж из Mortal Kombat был вдохновлен Жаном-Клодом Ван Даммом — в частности, его персонажем из известного фильма о боевых искусствах «Кровавый спорт».

Именно поэтому в Mortal Kombat 1 появился скин с Ван Даммом для Джонни Кейджа — и сейчас мы впервые увидели, как он выглядит. Ожидаемо, выглядит он вполне неплохо.

Чтобы поиграть «в шкуре» известного бельгийского актера придется купить первый пак DLC.

Источник: TG-канал Чемп.PLAY
1
0
Видеоигры: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь
Читайте также
Неймар заявил, что они с Месси пережили ад в «ПСЖ»
Фура наехала на группу детей-велосипедистов в Ленинградской области
Тренер погибших в ДТП велосипедисток не имел разрешения на тренировку
Власти Волгоградской области сообщили о сбитом беспилотнике
Семилетняя девочка после купания в Сочи впала в кому и умерла
Как Россия боролась за Курилы: спецпроект «Известий»
Популярное видео
EPICENTER: Moscow - главное киберспортивное событие в России
Гранд-финал турнира EPICENTER по CS:GO
Аналитический разбор 8-го тура МФЛ от РУСТАТ
«Осасуна» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал» — «Хетафе»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Гранада»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Все голы Арсена Захаряна в ЮФЛ
«Райо Вальекано» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Вильярреал» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Гальченюк — в СКА, Ротенберга удалили до конца матча
«Сельта» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Лас-Пальмас» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Топ-5 голов 3-го тура ЮФЛ-3
Никитин, Лихачев: предсезонка, лакросс-гол
Кагарлицкий: слухи об обмене, Радулов и Шипачев
«Ак Барс» урезал зарплату Дамиру Жафярову
СКА отправил Подъяпольского в «Ладу»
«Авангард» подписал Ивана Николишина
Никита Квартальнов: скандал в Минске, отношения с агентами
Скабелка: селекция «Барыса», уход Михайлиса, влияние болельщиков
«Авангард» разгромлен дома, Иван Николишин присоединится к омичам
«Бетис» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Барселона» — «Кадис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Иван Федотов сыграл первый матч за ЦСКА после армии
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Редкий предмет из CS:GO ушел с молотка за 80 000 долларов

Мужчина, выпрашивавший интимные фото у детей в GTA: Online, получил суровый приговор
Новости
RSS RSS
Все новости