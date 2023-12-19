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Сегодня, 18:25

Зевс из Доты может разбирать всю команду врага в три клика — все из-за патча 7.35

Владислав Шалганов
Корреспондент
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Dota 2.
Фото Valve

В Dota 2 вышел новый патч под номером 7.35 и, по традиции, добавил в игру абсолютно сломанные сборки.

Очередным убийственным набором стали пять рапир для Зевса — у предмета обновились характеристики и теперь меч добавляет +25% к урону заклинаниями.

Если собрать пять Divine Rapier и обзавестись Refresher Orb, то можно избавиться от всех противников на карте буквально в три клика.

Скорее всего это скоро исправят, однако сейчас такой стратегией до сих пор можно пользоваться.

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