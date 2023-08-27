Земля в Starfield стала заброшенной планетой

В сети продолжают появляться скриншоты из предстоящей Starfield. На этот раз пользователи показали, как будет выглядеть планета Земля.

Starfield. Фото Bethesda, Соцсети

Зрелище удручающее — от планеты не осталось ничего, кроме песчаных дюн и камней. Земля стала непригодной для жизни и была полностью заброшена.

Starfield. Фото Bethesda, Соцсети

Отправиться в космическое путешествие и увидеть все своими глазами можно будет уже скоро — релиз Starfield запланирован на 6 сентября для ПК и Xbox.