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Сегодня, 17:30

Земля в Starfield стала заброшенной планетой

Владислав Шалганов
Корреспондент
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Starfield.
Фото Bethesda

В сети продолжают появляться скриншоты из предстоящей Starfield. На этот раз пользователи показали, как будет выглядеть планета Земля.

Starfield.
Фото Bethesda, Соцсети

Зрелище удручающее — от планеты не осталось ничего, кроме песчаных дюн и камней. Земля стала непригодной для жизни и была полностью заброшена.

Starfield.
Фото Bethesda, Соцсети

Отправиться в космическое путешествие и увидеть все своими глазами можно будет уже скоро — релиз Starfield запланирован на 6 сентября для ПК и Xbox.

Starfield. Когда можно будет поиграть в Starfield — дата выхода игры с точным временем

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