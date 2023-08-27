Земля в Starfield стала заброшенной планетой
В сети продолжают появляться скриншоты из предстоящей Starfield. На этот раз пользователи показали, как будет выглядеть планета Земля.
Starfield.
Фото Bethesda, Соцсети
Зрелище удручающее — от планеты не осталось ничего, кроме песчаных дюн и камней. Земля стала непригодной для жизни и была полностью заброшена.
Starfield.
Фото Bethesda, Соцсети
Отправиться в космическое путешествие и увидеть все своими глазами можно будет уже скоро — релиз Starfield запланирован на 6 сентября для ПК и Xbox.
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