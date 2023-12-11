Закончился чемпионат мира по самой неожиданной игре

Закончился чемпионат мира по самой неожиданной игре — Microsoft Excel. Причем проходил он не абы где, а в Лас-Вегасе!

Правда, обыкновенному зрителю наблюдать за игрой наверняка будет не очень увлекательно — участники, в числе которых были программисты, бухгалтеры и экономисты, решали математические задачи на скорость, используя формулы и другой функционал программы.

Победитель, австралиец по имени Эндрю Нгай, получил 8 тысяч долларов.