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Заглавной песней трейлера GTA 6 стал хит 1989 года

Владислав Шалганов
Корреспондент
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GTA 6.
Фото Rockstar Games

Игрокам пришлась по душе песня из трейлера GTA 6, однако не все знали, кто ее исполнил и о чем она была.

Саундтреком для трейлера стала композиция 1989 года от музыканта Тома Петти — Love Is a Long Road.

В ней Петти рассказал трагичную историю о неудачной любви — отношениях, которые, несмотря на трудности и препятствия, не удалось сохранить и удержать. Возможно, что подбор такой композиции не случаен и в сюжете GTA 6 нас тоже будет ждать несчастная любовная история двух преступников.
GTA 6. В GTA 6, возможно, будет русский язык
Релиз GTA 6 запланирован на 2025 год — игра будет временным эксклюзивом для PlayStation 5 и Xbox Series. В GTA 6, возможно, будет русский язык.
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