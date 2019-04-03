Загитова, Нурмагомедов, Головин, Капризов и другие россияне попали в список "30 до 30" Forbes

Российская версия журнала Forbes опубликовал предварительный список "30 до 30". В него вошли представители разных сфер, в том числе спорта и киберспорта.

В числе номинантов один киберспортсмен - 19-летний Роман "Ramzes666" Кушнарев, выступающий за Virtus.pro (Dota 2). В списке также фигуристка Алина Загитова, боец ММА Хабиб Нурмагомедов, полузащитник "Монако" и сборной России по футболу Александр Головин, форвард ЦСКА и сборной России по хоккею Кирилл Капризов.

Другие фигуранты лонг-листа Forbes - боксер Мурат Гассиев, лыжник Александр Большунов, баскетболист "Локомотива" Дмитрий Кулагин, легкоатлетка (прыжки в высоту) Мария Ласицкене.