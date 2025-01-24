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Сегодня, 21:45

За OLED-монитор с диагональю 49 дюймов попросят 100 тысяч рублей

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Фото Innocn

Китайская фирма Innocn показала гигантский изогнутый OLED-монитор. Модель 49Q1R обладает разрешением в 5120 на 1440 пикселей и диагональю в 49 дюймов. Частота обновления монитора — 144 Гц, время отклика — 0,03 мс.

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Разумеется, в нем есть динамики с поддержкой объемного звучания и поддержка современных технологий, от HDR400 до G-Sync. Но за все нужно платить — стоимость Innocn 49Q1R от производителя составляет 999 долларов (примерно 100 000 рублей)

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