Ютубер сделал настоящую турель из Valorant

Ютубер Danny Lum смог сделать максимально приближенную к оригиналу турель Killjoy из шутера Valorant.

На создание такого «орудия» парень потратил больше полугода. Турель может не только автоматически отслеживать движения человека, но и определять, враг он или нет^ при помощи скана одежды.

Турель из Valorant. Фото Danny Lum

Когда Болти (так зовут турель в Valorant) замечает противника, она начинает стрелять по нему орбизами — полимерными шариками.