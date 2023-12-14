Видеоигры
Новости
Главная
Видеоигры

Сегодня, 19:19

Ютубер посетил места из GTA 6 в реальной жизни

Владислав Шалганов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
GTA 6.
Фото Rockstar Games

Джоэл Франко продемонстрировал, насколько точно Rockstar удалось воссоздать Южную Флориду в трейлере GTA 6.

Для видео Франко отправился в реальные места, показанные в трейлере — Майами-Бич, национальный парк Эверглейдс, архипелаг Флорида-Кис, а также разные районы Южной Флориды. Там парень делал снимки и видео, которые позже сравнил с кадрами из трейлера игры.

Филадельфия.
Фото Джоэл Франко, Соцсети

Оказалось, что некоторые локации воспроизведены настолько точно, что даже дома в игре и в реальной жизни расположены на одном и том же месте. Культовая Оушен Драйв выглядела также, как в трейлере до начала пандемии коронавируса — сейчас дорога там стала однополосной.

Филадельфия.
Фото Джоэл Франко, Соцсети

Релиз GTA 6 запланирован на 2025 год — игра будет временным эксклюзивом для PlayStation 5 и Xbox Series.

1
0
Видеоигры: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь
Читайте также
Галицкий и смена ориентации. Почему тренера «Краснодара» могут убрать даже с первого места
Биография Конора Макгрегора: история ирландского сантехника, ставшего легендой UFC
Пресс-конференция и прямая линия с Владимиром Путиным: онлайн-трансляция
«Итоги года с Владимиром Путиным». Видеотрансляция
В Финляндии пройдет крупная забастовка против действий правительства
В Госдуме предлагают снизить возраст досрочного выхода на пенсию
Популярное видео
EPICENTER: Moscow - главное киберспортивное событие в России
Гранд-финал турнира EPICENTER по CS:GO
Любушкин может вернуться в «Мэйпл Ливз»
«Колорадо» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
Ковальчук и Мальцев в «Спартаке», «СКА Арена», обменяют ли Жафярова
Михаил Мальцев продолжит карьеру в «Спартаке»
«Ванкувер» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Аризона»: НХЛ, видеообзор матча
Зарплата Прохоркина, проблемы Дер-Аргучинцева, тест для Ткачева
«Колорадо» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
Суперниндзя | Финал | Сезон 2 | Выпуск 9
«Сиэтл» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Барселона» — «Жирона»: видеообзор матча, 16-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
Владимир Быстров: «СКА Арена», Аршавин, КХЛ
«Атлетико» — «Альмерия»: видеообзор матча, 16-й тур чемпионата Испании
Никита Гусев: шлем на конкурс капитанов и шутки про пиво
«Авангард»: будущее Буше и Спунера, трансферы и летние ошибки
Матч звезд КХЛ в Санкт-Петербурге. Специальный репортаж Шевченко
«Сиэтл» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В России вырос спрос на консоли Xbox, PlayStation и Nintendo

Трилогия GTA вышла на iOS и Android — игра выглядит лучше, чем на ПК

Наши в НХЛ

Уход с мужским характером

Новости
RSS RSS
Все новости