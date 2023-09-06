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Сегодня, 14:20

Ютубер научился профессионально играть в Counter-Strike: Global Offensive при помощи геймпада

Владислав Шалганов
Корреспондент
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Counter-Strike: Global Offensive.
Фото Valve

Пользователь с ником iHardScope опубликовал в видео, в котором показал, как правильно играть в Counter-Strike: Global Offensive при помощи геймпада.

Таким способностям могут позавидовать даже игроки с самыми передовыми игровыми девайсами — ютубер уверенно убивает врагов из AWP без прицела, использует распрыжку и даже умудряется убивать врагов при помощи ножа.

Секрет такого успеха парень объясняет тем, что провел в игре с геймпадом более тысячи часов — именно благодаря этому он научился так хорошо играть.

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