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Сегодня, 22:40

Путин помог? YouTube начал работать без замедления на смартфонах

Михаил Иванов
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Фото news.sky.com

Крупные российские новостные Telegram-каналы сообщают о прекращении замедления видеохостинга YouTube на смартфонах и планшетах. Сервис перестал замедляться российскими мобильными операторами.

Мобильные операторы перестали блокировать YouTube. Доступность сервиса подтверждается на GlobalCheck.

Интересно, что YouTube на мобильных устройствах нормально заработал спустя несколько часов после того, как президент Российской Федерации Владимир Путин пообещал разобраться в сложившейся ситуации с YouTube.

Совпадение это или президент действительно посодействовал в том, чтобы сервис перестали замедлять хотя бы на мобильных устройствах неясно. Но на ПК ситуация пока не изменилась YouTube по-прежнему работает с перебоями.

Обложка. YouTube вновь заработает без замедления? Путин пообещал лично разобраться с этим вопросом
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