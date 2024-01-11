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Юрий Хованский назвал худшие игры 2023 года и разозлил геймеров

Владислав Шалганов
Корреспондент
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Юрий Хованский.
Фото YouTube

Скандальный ютубер Юрий Хованский составил топ худших игр прошлого года и разозлил всех геймеров.

Baldurs Gate 3.
Фото Larian Studios

«Baldur's Gate 3 — душнейший кал для умственно-отсталых; Atomic Heart — бездарная и переоцененная чепуха; Modern Warfare 3 — сборка мультиплеерных карт, заправленная экскрементами; Marvel's Spider-Man 2 — худшая, так как нет смысла выпускать игры только на консолях в 2023 году», — заявил Хованский.

Warhammer 40k: Rogue Trader.
Фото Owlcat

Таким мнением Хованский очень сильно рассердил добрую часть сообщества. Блогер также поделился и лучшими, по его мнению, проектами прошлого года. Это Warhammer 40 000: Rogue Trader, Hogwarts Legacy и Robocop: Rogue City.

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