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5 февраля, 16:05

Юные геймеры требуют выгнать всех разработчиков старше 24 лет

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Фото Организация развития видеоигровой индустрии, Reuters

Серия постов из Twitter вызвала немало споров. Их автор предложил выгнать из индустрии всех сотрудников старше 24 лет — дескать, это именно они несут ответственность за снижение качества игр и засилье микротранзакций. Более того, им вовсе стоит запретить покупать игры, а в качестве «заместительной терапии» можно разрешить играть в 3-в-ряд на мобильных телефонах.

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Один из отечественных разработчиков прокомментировал ситуацию:

— Стоит понимать, что в крупных компаниях разработчики занимаются не тем, чем хотят, а тем, что считает более прибыльным менеджмент, который не всегда хорошо разбирается в играх, зато неплохо разбирается в прибыли.

Разумеется, всегда можно уйти в инди-сегмент — и навсегда забыть о хоть сколько-то крупных бюджетах, позволяющих делать большие и красивые игры, а то и просто довести работу над игрой до релиза.

Источник: TG-канал
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