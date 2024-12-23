YouTube почти умер в России — трафик упал до 20 процентов

Замедление YouTube в России продолжается — трафик упал до 20 процентов. Это значит, что лишь небольшая доля пользователей из нашей страны имеет доступ к сайту самого популярного видеохостинга в мире.

Некоторые эксперты называют этот показатель критическим и позволяющим говорить о фактической блокировке. Вероятно, оставшиеся 20 процентов пользуются услугами провайдеров, которые сами ускоряют YouTube или пользуются средствами обхода замедления.