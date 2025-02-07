YouTube больше не нужен? Россияне отдают предпочтение Telegram

Исследовательская компания Mediascope поделилась данными о месячном охвате пользователей Telegram в России. В январе 2025 года мессенджер впервые обогнал YouTube по популярности: аудитория первого составила 90,6 миллиона россиян, а второго — 86,9 миллиона.

Лидерами рейтинга остались «Яндекс» (102,3 миллиона) и Google (101 миллион). На третьем месте оказался WhatsApp, вслед за ним — «ВКонтакте». Пятое место занял Telegram.

Оставшиеся интернет-ресурсы расположились в следующем порядке: YouTube, Сбербанк, Mail.ru, Wildberries и платформа «Дзен».