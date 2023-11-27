Йеннифэр и Лара Крофт стали самыми сексуальными героинями для российских геймеров
Появился топ самых красивых, по мнению российских игроков, героинь в играх.
Witcher 3.
Фото CD Projekt Red
Топ-3 гордо заняли две красотки из вселенной Ведьмака — Йеннифэр и Трисс на первом и третьем месте соответственно. Поделила двух соперниц за сердце Геральта расхитительница гробниц Лара Крофт — она заняла второе место.
Tomb Raider.
Фото Square Enix
Среди девушек-геймеров тоже провели опрос. Прекрасная половина игрового сообщества считает, что самым красивым героем игр является Геральт, а за ним с небольшим отставанием идут капитан Шепард из игровой серии Mass Effect и Леон Кеннеди из вселенной Resident Evil.
Resident Evil.
Фото Netflix
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