Йеннифэр и Лара Крофт стали самыми сексуальными героинями для российских геймеров

Появился топ самых красивых, по мнению российских игроков, героинь в играх.

Witcher 3. Фото CD Projekt Red

Топ-3 гордо заняли две красотки из вселенной Ведьмака — Йеннифэр и Трисс на первом и третьем месте соответственно. Поделила двух соперниц за сердце Геральта расхитительница гробниц Лара Крофт — она заняла второе место.

Tomb Raider. Фото Square Enix

Среди девушек-геймеров тоже провели опрос. Прекрасная половина игрового сообщества считает, что самым красивым героем игр является Геральт, а за ним с небольшим отставанием идут капитан Шепард из игровой серии Mass Effect и Леон Кеннеди из вселенной Resident Evil.