Яшин соберет команду по CS:GO для BetBoom

Бывший профессиональный игрок и тренер Анатолий liTTle Яшин планирует собрать новую команду по CS:GO для BetBoom после BLAST.tv Paris Major 2023. Об этом сообщает Cybersport.Metaratings.ru.

Ранее BetBoom хотела подписать основной состав Team Spirit по CS:GO, однако стороны не смогли договориться. Как отмечает источник, на данный момент неизвестно, кто войдет в новый ростер, но выступать он будет в CS 2.

Букмекерская контора уже имеет состав по Dota 2, который занял лидирующие позиции в СНГ-регионе.

Мейджор в Париже проходит с 8 по 21 мая. Призовой фонд турнира составляет 1 250 000 долларов.