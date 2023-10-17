Ящеры вновь выступят против русов — на этот раз в клоне Vampire Survivors

Не успела отгреметь нежданная слава «Русов против ящеров», как мы получили анонс новой игры в этой же вселенной. «Древние Ящеры Против Русов: Битва за Гиперборею», как нетрудно догадаться, представит вторую сторону конфликта — здесь мы будем играть за ящеров и сражаться против русов.