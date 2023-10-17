Ящеры вновь выступят против русов — на этот раз в клоне Vampire Survivors
Не успела отгреметь нежданная слава «Русов против ящеров», как мы получили анонс новой игры в этой же вселенной. «Древние Ящеры Против Русов: Битва за Гиперборею», как нетрудно догадаться, представит вторую сторону конфликта — здесь мы будем играть за ящеров и сражаться против русов.
Поскольку игру делают другие разработчики, пусть и под покровительством того же издателя, то сменился и жанр — новая игра явно сделана под Vampire Survivors. К релизу нам обещают 48 фонк-треков, генерацию карты, артефакты (например, кротовуху) и смену времени суток. Что же, ждем!
Источник: Steam
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