Видеоигры
Новости
Главная
Видеоигры

17 октября, 22:05

Ящеры вновь выступят против русов — на этот раз в клоне Vampire Survivors

Богдан Виноградов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Древние Ящеры Против Русов: Битва за Гиперборею.
Фото Ephemeral Interaction

Не успела отгреметь нежданная слава «Русов против ящеров», как мы получили анонс новой игры в этой же вселенной. «Древние Ящеры Против Русов: Битва за Гиперборею», как нетрудно догадаться, представит вторую сторону конфликта — здесь мы будем играть за ящеров и сражаться против русов.

Поскольку игру делают другие разработчики, пусть и под покровительством того же издателя, то сменился и жанр — новая игра явно сделана под Vampire Survivors. К релизу нам обещают 48 фонк-треков, генерацию карты, артефакты (например, кротовуху) и смену времени суток. Что же, ждем!
Источник: Steam
0
Видеоигры: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь
Читайте также
Шара Буллет: путь бойца в UFC и его история
Тренерам запретили пускать на лед фигуриста Ангелопола
СМИ сравнили визит Путина и Блинкена в Китай
ЦАХАЛ опубликовал запись якобы разговора «Исламского джихада» о неудачном запуске по больнице
В Москве задержана еще одна фигурантка дела о торговле людьми
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
EPICENTER: Moscow - главное киберспортивное событие в России
Гранд-финал турнира EPICENTER по CS:GO
Махачев: бой с Волкановски, Вартанян, Хабиб подкачался
«Сиэтл» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Аризона»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
Овечкин ни разу не бросил в матче с «Калгари»
Суперниндзя | Сезон 2 | Выпуск 2
«Вашингтон» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Аризона»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
Мирошниченко против Воронкова / Последствия выходки Хохлачева
«Анахайм» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Худайбердиева/Базин: «Гран-при России», 1-й этап, произвольный танец
Аделия Петросян: «Гран-при России», 1-й этап, произвольная программа
Евгений Семененко: «Гран-при России», 1-й этап, произвольная программа
Воронков подрался в первом матче
«Питтсбург» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
Худайбердиева/Базин: «Гран-при России», 1-й этап, ритм-танец
Аделия Петросян: «Гран-при России», 1-й этап, короткая программа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Самый мощный процессор Intel разогнали выше 9 гигагерц — это рекорд

Появились подробности сюжета GTA 6 — Люсия и Джейсон не родственники?
Новости
RSS RSS
Все новости