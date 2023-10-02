Японцы представили подушку для сна за столом — она будет стоить 6 тысяч рублей

Японская компания Atex Co разработала специальную подушку для сна за столом.

Подушка Gogo no Makura поддерживает голову и грудь, а также имеет специальное отверстие для лица и небольшую подушку для рук.

Подушку можно отрегулировать в трех положениях и установить на ней будильник, который разбудит при помощи легкой вибрации.

Старт продаж запланирован на 15 октября текущего года. Цена такой подушки — 60 долларов, или 6 тысяч рублей.