Видеоигры
Новости
Главная
Видеоигры

Сегодня, 12:53

Японцы представили подушку для сна за столом — она будет стоить 6 тысяч рублей

Владислав Шалганов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Gogo no Makura.
Фото Atex Co

Японская компания Atex Co разработала специальную подушку для сна за столом.

Подушка Gogo no Makura поддерживает голову и грудь, а также имеет специальное отверстие для лица и небольшую подушку для рук.

Подушку можно отрегулировать в трех положениях и установить на ней будильник, который разбудит при помощи легкой вибрации.

Старт продаж запланирован на 15 октября текущего года. Цена такой подушки — 60 долларов, или 6 тысяч рублей.

1
0
Видеоигры: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь
Читайте также
Кошмар двух столиц. «Зенит» и московские клубы не в себе, и это отличная почва для сезона-сенсации
Футболистка «Локомотива» Юкляева потеряла сознание в матче Суперлиги против ЦСКА
Историк указал на проблемы Германии из-за политики в отношении России
Школьный автобус с 30 детьми опрокинулся на трассе в Подмосковье
В Генпрокуратуре назвали страну-рекордсмена по отказам в сотрудничестве с РФ
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
EPICENTER: Moscow - главное киберспортивное событие в России
Гранд-финал турнира EPICENTER по CS:GO
«Бетис» — «Валенсия»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Кадис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Сочи» обыграли лидера «Запада» — «Торпедо»
Петросян под Джексона: лунная дорожка с армянским колоритом
Акатьевой не смогли включить музыку с первого раза
«Реал Сосьедад» — «Атлетик»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Жирона» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Авангард» разгромлен московским «Динамо»
«Барселона» — «Севилья»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Аль-Хиляль» — «Аль-Шабаб»: видеообзор матча
«Аль-Таи» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Осасуна» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Валенсия» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Вильярреал» — «Жирона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал» — «Лас-Пальмас»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Мальорка» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Алтыбармакян: сенсационный старт «Лады», переход из СКА
Российские игроки не блещут в выставочных матчах НХЛ
«Атлетико» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Райо Вальекано» — «Вильярреал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Хетафе»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Почему валится «Трактор», срыв Тамбиева, прорыв «Лады»
«Барселона» — «Сельта»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Команда Федорова проиграла «Ладе»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Российский ноутбук «Гравитон Н17И-Т» поразил своим железом — в плохом смысле
Новости
RSS RSS
Все новости