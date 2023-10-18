Японца арестовали за нелепые подкаты к девушке в ММО

38-летнего японца арестовали за домогательства к девушке в MMO Final Fantasy 14.

Final Fantasy 14. Фото Square Enix

Как рассказала девушка, мужчина приставал к ее игровому персонажу с пошлыми разговорами, а после добавления в черный список и вовсе перешел к шантажу в социальных сетях. Он угрожал девушке слить ее «интимные переписки» в игре ее родителям, если она не ответит на его сообщения.

Final Fantasy 14. Фото Square Enix

Преступника задержали. Полицейским он рассказал, что не планировал никаких запрещенных действий.