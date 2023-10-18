Видеоигры
Новости
Главная
Видеоигры

Сегодня, 13:52

Японца арестовали за нелепые подкаты к девушке в ММО

Владислав Шалганов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Final Fantasy 14.
Фото Square Enix

38-летнего японца арестовали за домогательства к девушке в MMO Final Fantasy 14.

Final Fantasy 14.
Фото Square Enix

Как рассказала девушка, мужчина приставал к ее игровому персонажу с пошлыми разговорами, а после добавления в черный список и вовсе перешел к шантажу в социальных сетях. Он угрожал девушке слить ее «интимные переписки» в игре ее родителям, если она не ответит на его сообщения.

Final Fantasy 14.
Фото Square Enix

Преступника задержали. Полицейским он рассказал, что не планировал никаких запрещенных действий.

1
Видеоигры: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь
Читайте также
Кенийский марафонец Титус Экиру дисквалифицирован на 10 лет за допинг и сговор с врачом
Шара Буллет: путь бойца в UFC и его история
СМИ сравнили визит Путина и Блинкена в Китай
ЦАХАЛ опубликовал запись якобы разговора «Исламского джихада» о неудачном запуске по больнице
В Москве задержана еще одна фигурантка дела о торговле людьми
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
EPICENTER: Moscow - главное киберспортивное событие в России
Гранд-финал турнира EPICENTER по CS:GO
«Сиэтл» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Аризона»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
Овечкин ни разу не бросил в матче с «Калгари»
Суперниндзя | Сезон 2 | Выпуск 2
«Вашингтон» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Аризона»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
Мирошниченко против Воронкова / Последствия выходки Хохлачева
«Анахайм» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Худайбердиева/Базин: «Гран-при России», 1-й этап, произвольный танец
Аделия Петросян: «Гран-при России», 1-й этап, произвольная программа
Евгений Семененко: «Гран-при России», 1-й этап, произвольная программа
Воронков подрался в первом матче
«Питтсбург» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
Худайбердиева/Базин: «Гран-при России», 1-й этап, ритм-танец
Аделия Петросян: «Гран-при России», 1-й этап, короткая программа
Роман Савосин: «Гран-при России», 1-й этап, короткая программа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Появились подробности сюжета GTA 6 — Люсия и Джейсон не родственники?

Бомба из Counter-Strike 2 зазвучала по-новому
Новости
RSS RSS
Все новости