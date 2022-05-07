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Сегодня, 15:55

Xtreme Gaming победила RNG на региональных финалах DPC для Китая

Читать «СЭ» в
Dota Pro Circuit.

В матче нижней сетки региональных финалов второго сезона Dota Pro Circuit в Китае встретились команды Xtreme Gaming и RNG. Матч закончился победой ростера Xtreme Gaming со счетом 2-1.

Первая карта игры продлилась 42 минуты и зааершилась победой RNG со счетом 30:19. Вторая карта прошла за 43 минуты со счетом 30:20 в пользу Xtreme Gaming. Третья карта также завершилась победой Xtreme за 46 минут со счетом 32:19.

Региональные финалы второго тура DPC China пройдут с 6 по 8 мая онлайн. 4 команды участницы разыграют 100 000 долларов США и очки Dota Pro Circuit.

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