Xiaomi выпустила «умный» массажер глаз за 11 тысяч рублей

Компания Xiaomi представила очередной гаджет из линейки «умной техники». Им оказался массажер для глаз под названием Mijia Smart Eye Massager, напоминающий визоры из фантастики. Устройство воздействует на глазные яблоки теплом и воздухом, имитируя эффект от расслабляющей гимнастики.

Стоимость Mijia Smart Eye Massager — 599 юаней или 6 тысяч рублей, но предзаказ в Россию обойдется уже в 11 тысяч рублей. Старт продаж назначен на 17 января.